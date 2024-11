Mario Bezares aborda amenazas de Adrián Marcelo a sus hijos: “Es hocicón”

Recientemente, Adrián Marcelo advirtió que en caso de encontrarse con Alan y Mario Bezares les lanzaría un escupitajo. Ante los hechos, el ganador de ‘La Casa de los Famosos México’ llamó “hocicón” al youtuber, pues afirmó que en realidad se lleva muy bien con sus hijos.

Fue en el programa de Mike Salazar que Adrián Marcelo se desahogó sobre Mario Bezares: “Me dolió lo de Mayito porque lo quiero mucho. Estábamos Mario y yo y lo defendí. Me acuerdo que Arath le pegó bajo en el primer domingo de posicionamiento y yo viendo que lo más cercano a un amigo que tenía en La Casa era Mario”.

“Hasta nos tocó repartir refresco, volvimos a repartir coca en Televisa, qué ironía. Esta vez no tuvimos que matar a nadie”, bromeó el regiomontano.

En la misma conversación, el exconductor de Multimedios arremetió en contra de la familia de Mayito: “Yo me querría quedar encerrado si lo que me está esperando es Brenda Bezares”. Y continuó: “Sus hijos los tengo bien atravesados, la señora y él me valen ver…, pero a los hijos si me los encuentro les escupo”.

Mario Bezares reacciona a declaraciones de Adrián Marcelo

Alan Bezares respondió en redes sociales a las advertencias de Adrián Marcelo: “Gala ya no te peló, ¿verdad? ¡Ya no llores! Supéralo. Te está yendo con ma…, mejor regálame una milanesa. Acuérdate que tú ganaste La Casa de los Famosos, chiquito. ¡Disfruta tu éxito, patrón! No escupas pa’ abajo, oje… y pórtese bien. Abrazo”.

Y por su lado, Mario dijo lo que piensa frente a las cámaras de ‘De Primera Mano’: “Interesante punto de vista. Creo que Adrián es un personaje que le funciona perfectamente bien para sus shows, para las cosas que hace él, porque es una persona muy ácida, es una persona que tiene un humor bastante negro y es un comportamiento para escenario, pero en la vida real es otra persona completamente diferente y se lleva muy bien con mis hijos”.

“Es una persona muy pacífica, él no es de golpes, es más, nunca se ha peleado, mis hijos sí, creo que no le conviene”, bromeó. “Adrián es bastante hocicón”, concluyó sobre el tema.