Luis Miguel arruina el cumpleaños de una mujer al apagar la vela de su pastel en un restaurante

Luis Miguel se volvió objeto de críticas tras interrumpir la celebración de cumpleaños de una mujer en un restaurante en Mérida. La vela del pastel de la clienta se apagó tras una exigencia que realizó el cantante, por lo que ya no le fue posible disfrutar de su festejo.

El Sol de México actualmente se encuentra en una de las giras más exitosas de su carrera, no obstante, los reflectores se centraron en un escándalo reciente, en el que al pensar que lo estaban filmando a él, solicitó a clientes de un restaurante en Mérida que cambiaran el ángulo de su grabación, lo que provocó que la vela del pastel se consumiera y la cumpleañera perdiera la oportunidad de pedir un deseo.

Luis Miguel Imagen de la cuenta de Instagram: @luismiguel

Video de Luis Miguel en restaurante en Mérida se viraliza

En el video, se muestra a una mujer preparándose para soplar la vela de su pastel de cumpleaños, hasta la interrumpe una trabajadora del lugar: “¿Puede tomar de otro ángulo?”, le exigió, ya que Luis Miguel se encontraba en la mesa de atrás.

“Arruina Luis Miguel cumpleaños en Mérida. Una mesera pide a clientes que dejen de grabar por solicitud de Luis Miguel, quien se encontraba en una mesa atrás y pensó que tomaban un video de él; por la interrupción la vela del pastel se consumió y la señora no pudo pedir su deseo”, se colocó como descripción en el video del incidente publicado en X.

Las acciones de Luis Miguel generaron diversas opiniones en redes, por lo que surgieron comentarios como: “Vato mam…, yo no sé por qué la gente se desvive por él, no sé qué le ven realmente, es un cantante del montón”, “Tan fácil que es cerrar todo el restaurante para ti si no quieres a más personas contigo”, “La clienta sin saber que está ese pelaná allá”, “Yo hubiera dicho que mi dinero y el de él valen lo mismo. Se puede retirar si no quiere que lo vean” y “Te hubieras ido al baño Luis Miguel, o al lugar en el que te escondiste tanto tiempo sin pagar pensión alimenticia”.