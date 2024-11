¿No se iba a retirar? Mayela Laguna prepara demanda contra medios que hablaron mal de ella

A pesar de haber dicho hace días que se alejaba de los medios para llevar una vida más tranquila con su hijo, Mayela Laguna anunció que prepara otra demanda, esta vez contra los medios y personas que hablaron mal de ella y mencionaron a su hijo.

“Estoy aquí porque hace dos meses y medio desaparecí. No por vergüenza, no por temor. No por nada. Simplemente creo que es momento de parar. No les deseo a nadie de los que están aquí, que hablen de ellos como hablaron de mí”, expresó la expareja de Luis Enrique Guzmán.

Mayela Laguna afirmó que ya denundió a varios canales y personas que mintieron sobre ella, poniendo en duda su desempeño como madre y mencionando a su hijo Apolo, quien es menor de edad y no contaban con su consentimiento.

Mayela Laguna insiste en que los audios que se filtraron de ella fueron editados, en ellos admite haberle mentido a Luis Enrique Guzmán sobre la paternidad de su hijo y que esperaba que su mamá, Silvia Pinal, falleciera antes de que se publicaran los resultados de la prueba de ADN para recibir parte de su herencia.

“Espero que nunca conozcan a una persona que haya cuidado de tu hijo, cuidado de ti, porque se haya ganado tu confianza y saque audios y los programas los editen”, comentó.

Asimismo, Mayela Laguna compartió que decidió irse a Cuernavaca porque una amiga le consiguió una beca que cubría el 90% de los gastos para su hijo, y lo más importante para ella en estos momentos es velar por su bienestar.

Ya hizo la denuncia a varios medios de comunicación y no espera obtener dinero de ello, tampoco al vender exclusivas de este caso, pese a que antes había asegurado que no volvería a ser noticia porque se alejaría completamente para llevar una vida tranquila, pero no puede dejar de lado esta “injusticia”.