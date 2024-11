Paul Stanley afirma que su reconciliación con Mario Bezares no fue por publicidad para LCDLFM2

Cuando se anunció a Mario Bezares como participante de “La Casa de los Famosos México 2″, el público estuvo a la expectativa del reencuentro con Paul Stanley.

Sin embargo, el conductor no estuvo presente cuando Mayito asistió al programa “Hoy” y muchos lo tacharon de poco profesional e inmaduro, hasta que finalmente ingresó a La Casa y lo perdonó.

Al ganar “La Casa de los Famosos México 2″, Paul Stanley y Mario Bezares pudieron darse un abrazo cuando le tocó recibirlo en el matutino de Televisa para entrevistarlo, pero una parte del público considera que fue presionado a hacerlo.

Paul Stanley está abierto a reunirse con la familia de Mario Bezares

“Yo hice lo que he trabajado todo este tiempo, todos estos años. Lo hice por mí, lo que digan los demás, pues no”, expresó Paul Stanley sobre su reconciliación con Mario Bezares.

Y aseguró que ni Televisa, ni los productores del programa, lo obligaron a hacerlo: “Yo lo sentí, lo hice, nadie me obligó a hacerlo. Si no hubiera querido, no me meto, no me exhibo, ni nada de eso. No abro mi corazón, ni mi mente”.

Asimismo, Paul Stanley mencionó que sigue abierto a reunirse con la familia de Mario Bezares, pero que no forzará nada y dejará que todo fluya naturalmente, a pesar de la presión que hay para demostrar que su perdón fue sincero.

“Son muchos años, pero que pase lo que tenga que pasar. Si se da, pues sí, chido. Uno está dispuesto. Ya di un gran paso y lo hice por mí, por mi familia”, sentenció el conductor.