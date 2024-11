Adrián Marcelo explica a Franco Escamilla su polémico chiste sobre Liam Payne y su imagen queda peor representada

Adrián Marcelo se juntó con Franco Escamilla y el humor negro, como era de esperarse, no faltó. El exparticipante de La Casa de los Famosos México 2 fue al programa “Tirando Bola”, del canal de YouTube del comediante, en el que hablan un echan una partida de pool.

Los chistes ácidos e incorrectos estuvieron a flor de piel en casi todo el contenido, hasta que llegó el momento de hablar del comentario que hizo Adrián Marcelo sobre la muerte de Liam Payne, por el que le cancelaron una de sus cuentas de redes sociales.

Marcelo se excusó en que lo que hizo fue un chiste. Dice que él, como humorista, tiene el crédito de poder realizar un remate o punch line de cualquier tema, siempre que esté bien estructurado y sea gracioso para un grupo de personas.

Sin embargo, como el motivo de la muerte del cantante británico fue el suicidio, un tema sensible en toda la sociedad, los fans no estuvieron muy de acuerdo con el chiste. De hecho, hasta Franco Escamilla no estuvo muy cómodo con el comentario, según la expresión que puso en su rostro.

Aquí lo que dijo Adrián Marcelo:

“La carrera de ese chico solo fue en picada”, “Me cae bien pero si se pasa”, “Y Adrian Marcelo, personas con este tipo de personalidad planeada para lucrar, podrían terminar talvez solos ya que su personaje lo va a consumir, mientras no toque a Dios y blasfeme contra Dios”, “Siguen justificando sus chistes malos”, fueron algunos de los comentarios destacados en las redes sociales.