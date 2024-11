Exclusiva: Maryfer Centeno denunció a Mr. Doctor por amenazas; ¿cuándo será la audiencia?

Maryfer Centeno demandó a Mr. Doctor. El pasado domingo 10 de noviembre el influencer Octavio Arroyo mejor conocido como Mr. Doctor reveló en su canal de youtube que había sido denunciado.

Y aunque el galeno no mencionó el nombre de Maryfer Centeno describió tácticas que la grafóloga ha utilizado en sus intervenciones en los medios de comunicación que tienen que ver con determinados grafos que la gente debe hacer para bajar de peso.

“A mí también me están denunciando, próximamente van a saber quién” dijo el famoso médico y agrego “tú sabes perfectamente a quién me refiero, has filtrado información de la denuncia que hiciste pero yo no me voy a quedar callado”, sentenció.

“Así como desenmascaramos a una charlatana (refiriéndose a Marilyn Cote) próximamente México va a saber de otro noticia mas grande”, aseguró.

Diversas cuentas de Twitter como La Marla Sabrina interpretaron que Mr. Doctor se refería en dicho video a Maryfer Centeno con quien ha tenido enfrentamientos mediáticos en el pasado.

¿Maryfer Centeno denunció a Mr. Doctor?@MrDoctorOficial está siendo denunciado por su labor de desenmascarar charlatanes



Se cree que, la denuncia en su contra, podría ser un intento de Maryfer Centeno por censurar la libertad de expresión de sus detractores. Abro hilo 🧵🪡 pic.twitter.com/mICT9NmE5q — La Marla Sabrina (@lamarlasabrina) November 11, 2024

En exclusiva entrevista con Publimetro la conductora de ‘Grafos y Gestos’ confirmó a este medio que denunció al doctor por amenazas y revela que no es la única denuncia que existe en contra del médico.

Maryfer Centeno confirma que denunció a Mr Doctor.

Luego de que Maryfer Centeno publicara este martes en su cuenta de Twitter que “Dadas las condiciones muy pronto les contaré algo…”, Publimetro se puso en contacto para confirmar si es ella quien denunció al doctor y en entrevista telefónica confirmó que el médico se refería a ella en su video del domingo.

Además reveló que el próximo 28 de noviembre será la audiencia inicial derivada de la denuncia que interpuso en contra de Mr. Doctor el pasado mes de julio por amenazas, violencia digital y los cargos que la autoridad determine.

“Son las conductas a investigar, amenazas, discriminación y lo que la autoridad considere”, contó Maryfer quien interpuso su denuncia en la Fiscalía.

A pesar de todo este señor sigue con amenazas, ya tenemos audiencia y medidas de protección que no ha cumplido. — Maryfer Centeno (@Grafocafe) November 12, 2024

“Son conductas intimidatorias”

La también youtuber nos contó que las amenazas que ha recibido han sido en los videos que el doctor ha publicado en su canal.

“Ha amenazado a personas en privado, a lo que yo me refiero es algo que está público afortunadamente”.

Además reveló que el galeno tiene medidas de restricción las cuales no ha cumplido.

“No debería mencionarme ni hablar de mí pero no lo ha cumplido; me amenazó ayer así que yo creo que no lo ha cumplido”. “Dice que va a ser peor y no se qué cosas; son conductas intimidatorias y una amenaza muy clara”.

¿Atenta contra la libertad de expresión?

Luego de que Mr. Doctor asegurara en su canal que la denuncia de Maryfer es un intento de censura contra la libertad de expresión, Maryfer responde:

“Es la forma que él tiene de distraer la atención, no tiene nada que ver con la libertad de expresión; la violencia digital es otra cosa pero él tiene derecho defenderse”, declaró.

La experta en grafología dijo que con su denuncia buscará una reparación integral del daño y lo que determine el juez.

En ENTREVISTA EXCLUSIVA con MR DOCTOR, RODRIGO ORCAJO confesó que se sintió PRESIONADO por MARILYN COTE para viajar desde CDMX hasta PUEBLA.https://t.co/8F5HFJeNLJ pic.twitter.com/47eDhnb5Yi — Mr Doctor (@MrDoctorOficial) November 11, 2024

Niega haber filtrado la denuncia

Por último Centeno negó haber filtrado la denuncia del proceso como aseguró Octavio y refutó que fue él quien hizo público el caso.

Ademas reveló que existen al menos dos denuncias más en contra del galeno por violencia y violencia digital, aunque cada proceso se llevará por separado.

Sobre si le gustaría enviarle un mensaje a Mr. Doctor a través de esta entrevista, dijo: “te lo agradezco, todo lo que tendremos que decir sera frente a la autoridad competente”.