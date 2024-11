Acusan a Gala Montes de ser ‘inestable’ tras desplante en programa en vivo

Gala Montes y el conflicto con su mamá continúan siendo un tema de conversación, por lo que la actriz no tomó de buena manera los cuestionamientos que le hicieron en un programa en vivo, pues incluso interrumpió a una de las conductoras cuando iban a pasar un clip de su mamá, lo que le mereció críticas en internet.

Previo a su ingreso a ‘La Casa de los Famosos México’, Gala Montes protagonizó un encontronazo con su mamá, pues la acusó de mal manejo de su carrera y de manipularla, así como robar del dinero que comenzó a generar desde su infancia.

Gala Montes interrumpe a conductora para que no le pongan video de su mamá

Durante su reciente aparición en el programa ‘La Mesa Caliente’, Gala Montes reveló detalles de su proceso psicológico: “Últimamente me he estado informando mucho, he estado haciendo mucha terapia, voy al psiquiatra, me cuido mucho mentalmente, porque sé que los artistas sufrimos”.

Seguido de esto, Giselle Blondet abordó el tema: “Soy mamá y te puedo decir algo, yo no me puedo imaginar tener un conflicto con mis hijos, porque para mí son mi tesoro tan grande. Acaba de mencionar Vero que resurgió todo este tema y de hecho tu mamá, no sé si tú lo viste, pero…”

“La verdad no lo quiero ver. O sea, si me lo van a poner, no lo quiero ver. Es que ahí dice vamos a verlo, y yo no quiero ver eso”, Gala interrumpió a la conductora, por lo que ésta respondió: “Aquí nosotros lo que queremos es que tú te sientas bien, que te sientas agusto y las personas que a lo mejor estén en una situación como la tuya vean un poco como tú manejas la situación, para que las personas puedan también tomar sus propias decisiones”.

Tras su ‘desplante’, la actriz explicó: “Le piden mucho a los artistas y digo, pues yo no soy político, yo solamente soy una chava, tengo 24 años, procuro hacer lo que puedo con las herramientas que tengo, pero de pronto los medios y la gente juzga demasiado”.

“Estoy pasando una etapa súper bonita en donde estoy trabajando un montón, estoy haciendo un buen de cosas (...) estoy muy feliz de poder compartir otras cosas con ustedes que no tengan que ver con mi pasado”, concluyó.

Acusan a Gala Montes de ser inestable

Un usuario de X retomó el video el incidente y lo compartió en la red social con la descripción: “La falta de estabilidad mental de Gala Montes es evidente. Miren la forma en la que es grosera con Giselle Blondet. Nadie dijo que iban a poner el clip de su mamá. No está estable y ya hasta escucha voces y compone. Creo que le hace falta ir mucho más seguido con su psicóloga. Es preocupante, la neta”.

Aunque en los comentarios una gran parte de los internautas apoyó a la intérprete de ‘Tacara’, hubo quienes decidieron atacarla: “Tal vez su psicóloga es Marilyn Cote, porque en vez de ayudarla la hunde más”, “La forma de sentarse lo dice todo”, “Siempre a la defensiva” y “Mejor que ya ni la inviten”.