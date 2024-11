Karime Pindter rompe el silencio sobre conflicto de Gala y Briggitte: ¿De qué lado está?

A pesar de la amistad que las unió desde la infancia, Gala Montes y Briggitte Bozzo decidieron ponerle pausa a su relación. Ambas hicieron declaraciones al respecto, en las que confirmaron que tomaron distancia la una de la otra; ante lo sucedido, Karime Pindter reveló cómo ha vivido la fractura de ‘Las Chicas Superdonedoras’.

En una entrevista con Yordi Rosado, Gala Montes aseguró que ya no se lleva con la venezolana: “Ahorita con Briggitte no, hasta que no trabaje ciertas partes de su persona que creo que tiene que trabajar”. Y agregó: “Es muy respetable cómo ella lleve su vida, su carrera”.

Por su lado, Briggitte Bozzo tocó el tema con el medio TVNotas: “No hay nada qué opinar sobre las declaraciones que hizo Gala. Cada persona tiene derecho a decir lo que quiera. No tengo nada en contra de ella. Es una mujer exitosa y tiene mucho que brindar a las personas”.

“Gala y yo nos hemos visto. Probablemente ya no nos llevemos tan bien como antes. Solo Dios sabrá si en el futuro podremos recuperar la amistad y llevarnos mejor. No me quiero enfocar en malas vibras. No todos somos compatibles. No le deseo ningún mal”, agregó y destapó la situación de su grupo de amigas: “En ocasiones las personas no están destinadas en los sueños que queremos hacer. ‘Las Chicas Superponedoras’ no estamos preparadas para estar juntas en estos momentos”.

Karime Pindter aborda la pelea de Gala y Briggitte

En la emisión más reciente del programa ‘Hoy’, Karime Pindter habló de la situación a la que se enfrenta con las exhabitantes de ‘La Casa de los Famosos México’: “De mi parte estoy mega bien con las dos, las adoro”, y destacó que le gustaría convivir más con ellas: “Ojalá ya haya tiempo de calidad, porque nada más nos vemos en la chamba, pero no es falta de ganas, es falta de tiempo”.

Aún así, reveló no tener conocimiento de las razones detrás de la pelea: “No sé, yo soy la hermana mayor, la mediadora (...) Nos amamos, al final del día somos familia, lo que vivimos juntas, imagínate, yo creo que es un malentendido”.