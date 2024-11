¿Marcela Mistral incursionará en el mercado anglosajón con música en inglés?

Un video de Marcela Mistral se ha vuelto viral en las últimas horas, en donde aparece cantando una canción en inglés, por lo que se empezó a rumorear que tal vez se esté preparando para incursionar como cantante en el mercado anglosajón.

La esposa de Poncho de Nigris y el propio empresario regiomontano han sacado canciones, pero sin mucho éxito, por lo que tomarían otro rumbo e intentarían apuntar más alto, incursionando en otro mercado.

No obstante, el tema que interpretó Marcela Mistral es el clásico “Can’t take my eyes off you”, que originalmente fue lanzado por Frankie Valli en 1967, pero se conoce más la versión disco que sacó Gloria Gaynor.

Marcela Mistral recibe críticas negativas por su interpretación de “Can’t take my eyes off you”

Los usuarios fueron duros con Marcela Mistral, pues la mayoría de las opiniones considera que lo hizo mal, por lo que muchos le recomendaron que lo mejor sería dejar de sacar música.

Sin embargo, algunos han comentado que si Peso Pluma, Yeri Mua o Bad Bunny son reconocidos a pesar de no tener una buena voz, la esposa de Poncho de Nigris debería de tener un poco más de fama, pues no suena tan mal como ellos, aparte, tiene una buena pronunciación del inglés.

Otros consideran que Marcela Mistral seleccionó un tema que requiere de un buen rango vocal, y aunque parece que sí ha educado un poco su voz, no tiene el talento para interpretarla como Gloria Gaynor, ya que esa es la versión que ha querido replicar. Tal vez, si prueba cantarlo de otra manera, lograría sonar mejor.

Por su parte, la conductora no ha respondido a las críticas que ha recibido por su cover de “Can’t take my eyes off you”.