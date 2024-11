Miguel Mateos critica a DJs: “se suben al escenario con todo grabado y mueven las manitas”

La figura del rock en español, Miguel Mateos, se encuentra en México para ofrecer varios conciertos, donde repasará los éxitos que han marcado generaciones.

Uno de ellos será en la Ciudad de México este 14 de noviembre, donde el cantante argentino se presenta en el Teatro Metropólitan. En este concierto, los fanáticos podrán disfrutar de un show especial en formato sinfónico (exclusivamente en la presentación de CDMX), oportunidad única para escuchar sus clásicos de una manera renovada y poderosa, acompañados por una orquesta que realzará cada nota y cada palabra.

El 15 de noviembre, la gira continua en Guadalajara, donde Mateos subirá al escenario del Teatro Diana. Será otra noche cargada de energía y nostalgia, donde la música de uno de los pilares del rock en español resonará en cada rincón del teatro, recordándonos por qué su legado sigue más vivo que nunca.

Miguel Mateos charló con Publimetro (Foto: Cortesía)

“Se renuevan las canciones, se renueva el público también; una cosa que es interesante, en esta suerte de transferencia generacional es que obviamente hay una conexión de las canciones. Son siempre las canciones, las canciones que por un determinado tiempo han calado en la emoción de la gente, son inalterables, yo no soy otra cosa que mis canciones. Así que contento de estar nuevamente en México, venimos de Ciudad Juárez, de Cuernavaca, siempre he recibido tanto cariño y se arman grandes fiestones en cada show, eso es para celebrar”, compartió en entrevista con Publimetro..

¿Cómo se encuentra hoy en día Miguel Mateos en la cuestión de la salud musical?, le preguntamos y contestó, “desde el punto de vista sanitario. Gracias a Dios estoy pleno, por suerte estoy bien física, psíquicamente y con nuevas ideas”.

<i>“Los clásicos van a estar presentes, en esa especie como de memorabilia, en esa suerte de retrospectiva, que va a ir más allá. Mi amor, relación y seducción con México arrancó en el 86, pero yo arranqué en el 81; es decir, tengo una vida antes de México también con tres álbumes con canciones potentes”</i> — Miguel Mateos

Miguel Ángel Mateos Sorrentino, conocido mundialmente como Miguel Mateos, es mucho más que un músico: es emblema del rock en español y pieza fundamental en la revitalización del rock argentino de los años 80, siendo uno de los pilares del movimiento denominado: Rock en tu Idioma.

“Soy muy curioso y movedizo. Tengo la suerte, el privilegio de estar inclusive tocando ahora con mi hijo que es parte de la banda. Él toca muy bien la guitarra y es un músico estupendo, ahora que miro para atrás y lo veo a él, todavía me da más fuerza. No creo que me detenga, el momento en que vea que está todo oxidado, ahí me salgo en ese momento. Sigo disfrutando de las giras, tengo una banda portentosa, tengo una banda divina con músicos con los que toco hace más de 20 años. Juntos nos divertimos en gira, la pasamos bien y yo sigo teniendo proyectos”, dijo.

Contra la música desechable

“Hoy en día, se sube un estúpido al escenario con una bandeja de Dj, todo grabado y mueven las manitas. Es una pelotudez, es decir, yo creo que lo que tenemos que dar respuesta somos nosotros. Ayer, escuchaba el nuevo disco de The Cure, es una maravilla. Me parece que los músicos de determinada característica y generación tenemos que dar otra respuesta, bueno esa es mi comitiva.

Prepara ópera rock

El músico y cantante da los últimos detalles de la ópera rock que estrenará el próximo año, “viene para febrero y marzo. Estoy inquieto, mi mamá no me podía agarrar nunca, me perseguía para castigarme. En marzo, empiezo a grabar la orquesta para mi ópera rock es de Buenos Aires, así que el año que viene saldrá a la luz. Los Tres Reinos, que es mi ópera rock acerca de una visión distópica de la conquista de América, en la cual México tiene que ver, porque uno de mis hermanos se enamora de Amauta, que es el monarca inca y ambos se unen para pelear contra el invasor español, viene mucho rock and roll”.

