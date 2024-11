¿Quién es el hombre más sexy del año? No, no es Benny Blanco

La revista People publica a final de cada año una lista con los nombres de los famosos que se consideran como los hombres vivos más sexy, y se armó un alboroto cuando se dijo que era Benny Blanco.

Si bien en la lista se mencionan varios, solo uno de ellos se lleva la portada y es considerado como el hombre más atractivo del año, pero nadie estaba conforme con que el novio de Selena Gomez fuera reconocido de esa manera.

Aunque Benny Blanco sí forma parte de la lista de los hombres más sexy del 2024, no es quién se lleva la portada de la revista People, como se llegó a creer en un principio.

John Krasinski, actor de ‘The Office’, es el hombre más sexy vivo

John Krasinski, actor y director estadounidense que saltó a la fama por su papel de Jim Halpert en la serie de comedia “The Office”, es el “hombre más sexy vivo” de este 2024, de acuerdo con la revista People.

“En realidad, me quedé en blanco de inmediato. No pensé en nada más. Aparte de que tal vez me estén tomando el pelo. No es así como me despierto, pensando: ‘¿Será este el día en que me pedirán que sea el hombre más sexy del mundo?’. Y, sin embargo, fue el día en que ustedes lo lograron. Realmente han puesto el listón muy alto para mí”, fue lo que declaró el actor al conocer que era el más sexy de la revista People.

Las reacciones del público no se hicieron esperar y están más que conformes con que John Krasinski se lleve el título del “hombre más sexy vivo”, en comparación con Benny Blanco, el actor sí es más hegemónicamente atractivo, su lindo rostro y buen cuerpo lo confirman.