Tunden a Mariana Seoane por afirmar que Ángela Aguilar merece ser reconocida por casarse con Nodal

Mariana Seoane salió en defensa de Ángela Aguilar, quien está volviendo a ser criticada, pero en esta oportunidad por haber sido nombrada como “La Mujer del Año”, y la actriz y cantante cree que sí se lo merece porque se casó con Christian Nodal.

“Obviamente Ángela tiene toda mi admiración. Si el título no de lo da la revista, ella es una gran artista, ella es una gran mujer. Aparte, se casó con nuestro Nodal, no friegues, qué fregona”, fue lo que comentó en un reciente encuentro con la prensa.

La última oración no ha gustado mucho al público, porque Mariana Seoane da a entender que Ángela Aguilar merece ser reconocida simplemente por haberse casado con Christian Nodal.

¿Mariana Seoane le lanzó indirecta a Cazzu?

Desafortunadamente, eso no fue lo único que comentó Mariana Seoane, ya que insinuó que Cazzu pudo haber mentido en su última entrevista para hacer quedar mal a Christian Nodal.

“Estamos en un momento muy sensible donde cualquier mujer puede señalar a un hombre y decir cosas que son mentira. Soy mujer, orgullosa de serlo, pero prefiero no opinar cuando no estuve en medio de una relación”, declaró la actriz y cantante.

No sería la primera vez que Mariana Seoane emite comentarios un tanto machistas, es por eso que los usuarios le aconsejaron que hubiera sido mejor que no dijera nada.

Con respecto a la entrevista de Cazzu, ahí dio a entender algo que todos sospechaban, y era que Christian Nodal sí la engañó con Ángela Aguilar, pues cuando la dejó, negó que fuera por otra persona, y a los pocos días lo ve con su actual esposa.