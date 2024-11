Inicia la junta de firmas para quitarle el título de ‘Mujer del Año’ a Ángela Aguilar

A pesar del escándalo que está viviendo Ángela Aguilar por las declaraciones recientes de Cazzu, la revista Glamour la nombró ‘Mujer del Año’, hecho que causó conmoción entre los internautas, de tal manera que emprendieron una iniciativa para retirar dicho título a la cantante.

En una entrevista con ‘Good Morning America’, la intérprete de ‘Qué Agonía’ dio detalles de su relación con Christian Nodal y aseguró: “A nadie le rompieron el corazón y tenemos la conciencia tranquila”.

No obstante, Cazzu la contradijo en una transmisión en vivo en el canal de Youtube ‘Luzu TV’: ”Se sugiere que yo formé parte de un especie de plan, lo cual me siento un poco como en la necesidad de refutar por completo y decir que es mentira”.

Christian Nodal se sumó a la polémica con declaraciones en un live de Instagram: “Aquí nadie engañó a nadie, nadie se metió en la relación, nadie destruyó un hogar, yo solito dije ‘aquí yo soy feliz’”.

Ángela Aguilar en la portada de Glamour Imagen de Instagram: @glamourmexico

No quieren que Ángela Aguilar sea nombrada ‘Mujer del Año’

En medio de todo el escándalo, la revista Glamour decidió coronarla como ‘Mujer del Año’, hecho que incluso a la hija de Pepe Aguilar tomó por sorpresa y mencionó no sentirse merecedora de un reconocimiento de este tipo: “No entiendo por qué me han considerado. Me siento un poco poco merecedora, la verdad”.

La esposa de Christian Nodal no fue la única en pensar que no merecía el título, pues los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar e incluso se inició una petición en change.org para que el medio reconsiderara su posición.

Internautas opinaron sobre la situación y dejaron comentarios como: “La amante del año”, “la nueva Karla Panini”, “Qué falta de respeto para las otras nominadas poner a Ángela Aguilar como ejemplo”, “Qué pocos valores tiene esta revista”, “Ángela no merece ese premio” y “Qué oso de familia y de revista”.