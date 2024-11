Ricardo Salinas explota ante burlas por la visita de Katy Perry a ‘Venga la Alegría’

La visita de Katy Perry a ‘Venga La Alegría’ generó una gran cantidad de burlas para los conductores y la producción en general, pues usuarios de internet destacaron la ‘incomodidad’ de la cantante al momento de participar en las actividades del matutino. Ante los hechos, el dueño de la televisora, es decir, Ricardo Salinas Pliego, explotó contra las críticas.

Katy Perry vivió una experiencia ‘surreal’ en México, pues los conductores de ‘Venga de Alegría’ prepararon varias actividades para su visita al foro para promocionar su gira mundial ‘The Lifetimes Tour’, lo que incluyó subir a un microbús, recrear memes, e incluso un homenaje en el que recrearon sus outfits e interpretaron sus canciones. La intérprete de ‘Fireworks’ reaccionó a todo esto con disgusto.

Además, el clip de la reacción al momento en el que el elenco del programa le anuncia que aún hay secciones para ella se volvió viral, pues la artista no parecía estar feliz con la noticia.

Ricardo Salinas Pliego rompe el silencio sobre la aparición de Katy Perry en VLA

“¡Acá claramente se ve lo mal que la pasó! Eres lo máximo Katy Perry”, colocó un usuario de X en la descripción de un video de la cantante reaccionando al tributo que le dedicaron en la producción de Azteca Uno.

De esta manera, Ricardo Salinas Pliego respondió: “Mucho chairo pen… ni va a entender lo que en este video se dice porque no hablan inglés, pero gracias por venir Katy Perry”.

“We spend some money in our TV shows (gastamos algo de dinero en nuestros programas de televisión) ya inició la preventa para los tarjetahabientes de Banco Azteca”, agregó.

La publicación generó comentarios como: “Ese es el trabajo de ella, promocionar sus eventos, fingir que le gustan las porquerías que le hicieron dizque de ‘homenaje’, parecía bailable de XV años de Iztapalapa. Obviamente estaba mega incómoda y le urgía largarse de esa vecindad”, “Según tú querías poner algo para verte fifí, pero siempre comprobamos que eres un naco ignorante con dinero” y “Ni el mejor invitado del mundo le quitará lo naco a esos programas”.