¿Qué significa la frase ‘pero la lámpara se ve rara’? El nuevo trend viral de TikTok

“Pero la lámpara se ve rara”, es la frase con la que culminan las historias de un escenario perfecto en las imágenes que comparten los usuarios de TikTok y que es parte de un nuevo trend.

Esta nueva tendencia viral en la plataforma de videos cortos, hace referencia al detalle fuera de lugar que existe en un mundo ideal y que indica que algo no anda bien.

La lámpara en cuestión sería el detonante que le revela a la persona que lo que está viendo, no es real, y que probablemente todo haya sido producto de un mecanismo de defensa de su mente ante una realidad traumática o dolorosa.

La forma en la que los usuarios de TikTok han utilizado el tren “Pero la lámpara se ve rara”, es similar a los que usan con las canciones “En otra vida” o “Te juro que te amo”, ya que sirve para que las personas puedan desahogarse de alguna manera.

Esta tendencia surgió por una historia en Reddit, en el que un usuario describe cómo después de diez años de vivir una vida perfecta, se da cuenta de que la lámpara de su hogar parece no encajar.

El hombre de la historia se obsesiona tanto con esa lámpara que preocupa a su familia, hasta que se percató de su verdadera realidad, que estaba internado en un lugar en el que no conoce a nadie, porque al parecer el golpe que se dio en la universidad lo afectó mucho.

Aunque el cuento de Reddit sugiere la existencia de universos paralelos y hace referencia a la película “The Matrix”, los usuarios de TikTok lo han usado como una especie de delirio producido por un trauma.

“Un día me pidió perdón, no volvió a esconder su celular, me trata bien, empezó a ser más maduro en cada pelea, me apoya en cada decisión, pero la lámpara se ve rara”, fue lo que escribió una usuaria, dando a entender que su novio nunca cambió, aunque ella hubiera deseado que sí.