Ana Claudia Talancón y Luis Felipe Tovar traen experiencia inmersiva de terror en ‘El Sótano’

Luis Felipe Tovar y Ana Claudia Talancón vuelven al teatro, pero en esta ocasión con una obra que los saca de su zona de confort y en un ambiente distinto. Los actores mexicanos charlaron con Publimero sobre sus personajes en El Sótano.

La puesta de escena está basada en el popular relato de Koji Suzuki, autor de El aro y es producida por Édgar Méndez, “al público mexicano, pues no le asusta la muerte. Queríamos hacer una obra muy dinámica, rápida, de acción, implementando tecnologías más vigentes para que fuera como un teatro fresco y divertido. Estamos arropados por dos súper profesionales, que vinieron a revolucionar la obra a una manera que nunca creímos que iba a pasar”.

Luis Felipe Tovar se sintió muy atraído por la historia, sobre todo en cómo se contaría, “trato de ser muy cuidadoso con los proyectos en los que me voy involucrando, porque con el paso del tiempo he aprendido a respetar cada día más al público, siempre quiero estar a la altura de lo que se merece. Este 10 de noviembre cumplí 45 años de actor, cumplí 45 años de profesional. En el teatro y en mi trabajo he escuchado a la gente reírse, conmoverse, llorar, exclamar y reaccionar de mil maneras, pero nunca en mis 45 años la había oído gritar asustada”.

El Sótano trae de regreso al teatro a Ana Claudia Talancón y Luis Felipe Tovar (Foto: Cortesía.)

El primer actor relató lo qué implica esta obra de terror, “nunca había escuchado a la gente gritar en vivo, no es normal que ocurra en el teatro. En el teatro si alguien grita y se asusta es porque está pasando algo terrible. Sabía que la obra estaba diseñada para que eso sucediera, pero ya cuando uno lo está viviendo ahí en el escenario con el público en vivo, es algo de verdad que no va a olvidarse nunca”.

Mientras Ana Claudia Talancón, con 27 años de trayectoria, dio las razones para hacer su primera obra de teatro de terror.

“Películas de terror, películas de suspenso, he hecho series que ya han llevado suspenso. El teatro que hice anteriormente, definitivamente, no ha tenido nada que ver con esta obra. Nunca había hecho una obra de teatro de terror, pero aparte la gente también se ríe mucho. La combinación de estos maravillosos géneros y la música es otro personaje también importante, eso la hace única”, dijo la actriz.

También reveló las sorpresas que se llevó, “la música y la iluminación son parte de la revolución maravillosa, porque nunca me había tocado trabajar con mapping y efectos visuales que le dan un plus a la obra. El sentirte arropada de todos mis compañeros, eso te da una seguridad que cuando estamos a punto de entrar a escena y nos estamos presionando 200 veces, pues siempre salimos diciendo, ‘Agarro a los protegidos, Diosito, agarro a los protegidos’”.

Para los actores, El Sótano, se convierte en la mejor excusa para vivir el miedo en sus diferentes facetas.

“Los invitamos a que puedan disfrutar con nosotros de este gran texto, de esta puesta en escena que hemos hecho con tanto amor y pasión para todos ustedes. Así que somos el plan perfecto para ir a disfrutar una bonita puesta en escena”, añadió Ana Claudia Talancón.

Catalogada por la crítica especializada como una de las obras más terroríficas de los últimos tiempos, por su historia, proyecciones holográficas y videomapping, que se vuelve una experiencia inmersiva de horror.

Rafael Perrín, Ana Claudia Talancón, Luis Felipe Tovar y la pequeña Camila Suárez tienen la tarea de mantener al público al filo de tu butaca de principio a fin poniendo a prueba la resistencia ante la obra de teatro calificada con la mayor intensidad de terror en la historia del teatro.

El Sótano, de Japón a México

La historia de Koji Suzuki (creador de El Aro) narra la vida de Ana Müler, una mujer que después de separarse de su marido y con muy poco recursos, decide alquilar un departamento en las periferias de la ciudad, acompañada de su pequeña hija Isa, arriban hasta a un viejo edificio a punto de derruirse como una víctima de los terremotos que aquejan a la ciudad. Al entrar se encuentra con Damián, el conserje del edificio y aparentemente el único habitante del mismo, Ana escucha las terribles condiciones en las que se encuentra el edificio pero debido a su escasa economía decide quedarse, eso sí, en el apartamento uno, ya que le teme a las alturas y además lo considera peligroso para su hija. Damián trata de ser amigable con Isa pero Ana le cuenta que la pequeña no habla desde que su padre se fue.

Dramaturgia: Esteban Román basado en el relato de Koji Suzuki.

Dirección: Esteban Román.

Elenco: Ana Claudia Talancón, Luis Felipe Tovar, Camila Suárez y Rafael Perrín.

Funciones en México

CDMX . Hasta el 15 de diciembre en el Teatro Fernando Soler.

. Hasta el 15 de diciembre en el Teatro Fernando Soler. Guadalajara. 20 de noviembre en el Teatro Galerías.

