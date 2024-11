Alejandro Speitzer: “siempre he sido como un señorcito, un señorcito divertido”

Alejandro Speitzer se toca la cabeza continuamente, su cabello es corto y color morado. El actor espera en una oficina de un complejo cinematográfico para charlar con Publimetro sobre su nueva película llamada Straight.

Alejandro Speitzer comparte su emoción por el estreno de Straight en las salas de cine (Foto: Cortesía)

Sentado frente a un póster de la cinta Deadpool, la primera pregunta que me hace es que si vi la película. Mi respuesta fue afirmativa, enseguida me preguntó sobre cuál fue el final para asegurar que sí terminé de verla.

Luego de ese peculiar interrogatorio, Alejandro Speitzer se relajó para iniciar la charla sobre su regreso al cine, como actor y productor.

“Tengo muchos años trabajando. Esta es una película en la que también me sumé como productor, estoy muy contento. La cinta llega en un momento en el que vengo haciendo proyectos que vienen de la mano de producciones muy grandes. Esta es una película mucho más íntima, que viene en un momento que como intérprete me interesa”, comentó.

Speitzer se toca las manos y prosigue, “como pudiste ver, no hay efectos especiales, no hay nada. Somos tres personajes y entendiendo que la fuerza de la historia radica en eso, en la sencillez y en lo que como intérprete podíamos desarrollar. Creo que llega en un momento ideal donde voy madurando también como actor, encontrando historias que me interesan cada vez más. Además siento, que va a generar, seguramente, una conversación”.

El actor, de 29 años, se interesó en hacer una adaptación de la obra de teatro que hizo antes de la pandemia, bajo la dirección de Manolo Caro.

“Al hacer una adaptación, pues hay cosas que se tienen que modificar. Irremediablemente por la narrativa, pero bueno, creo que la esencia está ahí, sobre todo el mensaje y el cuestionamiento, que es lo que más me interesa dentro de esa historia. Al final, es un cuestionamiento sobre las relaciones humanas, sobre si las decisiones que tomamos en el amor y en pareja son decisiones personales o son decisiones tomadas a partir de lo que la sociedad nos ha dictado. Entonces, eso, creo que eso es lo que sigue siendo el alma de la película”.

Straight se convierte en una invitación a revisar qué tan normalizado tenemos los temas de apertura, los estereotipos y el miedo a la palabra gay; además, los secretos en las relaciones de pareja. Ante esto, le pregunté, sobre cuál era su secreto, “Ay, mi secreto es que... no, pues si te lo digo, ya no es secreto. Es la interrogante de repente de la película. ¿Un secreto que te pueda contar? ¿Un secreto que te pueda contar? Cuando estoy ansioso me da por comer mucho. Ay, nadie sabe mucho de eso”, dijo con una sonrisa.

<i>“Soy sumamente obsesivo, eso genera ansiedad y un montón de cosas. Traigo muchas cosas en la cabeza que ya no puedo guardármelas y necesito sacarlas. Así que una forma de hacerlo es producir”</i> — Alejandro Speitzer

Durante el tiempo de la entrevista, Speitzer se mostró inquieto porque lo esperaban seguidores de llenaron la sala de cine durante la premier en Guadalajara.

“He visto la reacción de la gente que va de la risa, la sorpresa y el llanto. Creo que es una película muy sencilla, eso a mí me gusta mucho. A veces, creemos que solamente ya el espectador quiere ver estas producciones cargadas de efectos especiales y demás. Hay secuencias muy largas, eso me exigió mucho como intérprete. Había que preparar, había que ser muy exigente,porque no había ningún otro tipo de distractor, ni ningún tipo de relleno más que nuestro trabajo”.

Molotov es parte de la banda sonora

La parte de la música también es importante, sobre todo la canción Puto de Molotov que se escucha en una escena de sexo. ¿Por qué esta canción, sobre todo lo que representa?, “me pareció una grandiosa idea por parte de Marcelo Tobar, sobre todo porque creo que lo que él quería buscar eso, justo reírnos un poco de que nadie pensaría que esa canción sonaría justo con dos hombres besándose. Me parece fascinante ver eso, porque ha habido cuestionamientos y demás que creo que va de la mano. Es como romper, romper con todo eso, ¿no? Es una decisión que tomó Marcelo y que me parece muy acertada”.

Alejandro Speitzer va contra las etiquetas en su nueva película Straight

Alejandro Speitzer a punto de llegar a los 30 años

En la película, el papel de Speitzer, resalta la preocupación por la edad. El actor cumplirá 30 años, el próximo 21 de enero.

“¿Sabes que no siento tanto la edad? No la siento tanto porque (...). Mira, trabajo desde muy niño, desde que tengo 5 años. Siempre he sido como un señorcito, un señorcito divertido, porque soy muy divertido también. La responsabilidad la he tenido desde muy pequeño, soy responsable de muchas cosas en mi vida. Entonces, no siento ese cambio como posiblemente otros lo sientan, porque entiendo que esta edad empieza a tomar ciertas responsabilidades que hace años ya tengo. Pero vienen bien los 30. A mí la edad me gusta, voy madurando, voy consiguiendo las cosas que me propongo y, sobre todo, voy disfrutando del proceso, que es lo que me parece más importante”.

Facetas de actor y productor

Para ir cerrando la entrevista, habló cómo es su rol de productor y actor, “ahora, aparte de esta película, estoy produciendo otra. Tengo aparte otras series, estoy muy metido en eso. Hace años produje mi primer película, que se llama Me gusta, pero me asusta. Desde mi primer película, me di cuenta que un buen productor es el que se sabe rodear de la gente capaz y el que puede delegar, porque al final, también actuando, tienes que delegar”.

Alejandro Speitzer añadió, “no puedes pisar un set pensando como productor. Pisas el set como actor, el productor se queda afuera y los demás estarán ahí tomando sus decisiones. Por un lado, sé rodearme de la gente correcta y por otro lado, creo que si soy un productor en la parte creativa. Soy una persona que sí considero que tiene grandes ideas. Además, que soy muy intenso, yo no voy a parar hasta conseguir las cosas; si algo pasa, voy a estar todo el día pensando en eso”.

2025

“Estreno otra serie para Max HBO que se llama Coyote, que se anunció hace unos días entre los proyectos que vienen. No sabemos exactamente el mes, pero bueno, muy contento también con eso. También, estoy muy concentrado en mis proyectos”, adelantó.

De qué trata Straight

Ro tiene 35 años, trabaja en el medio financiero y desde hace varios años tiene el noviazgo perfecto con Elia, quien es inteligente, cariñosa y comprensiva. A pesar de eso, Ro conoce a Cristian por medio de una aplicación de ligue y desde la primera cita conectan de inmediato. Después de varios encuentros, la relación con Cristian se vuelve más seria por lo que Ro se verá obligado a elegir entre su novia o su novio y sea cual sea la decisión que tome, alguien saldrá lastimado...