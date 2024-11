Briggitte Bozzo es exhibida por sus malos hábitos: esta sería la razón de su hospitalización

Briggitte Bozzo encendió las alarmas entre sus seguidores después de compartir historias desde el hospital, pues la exhabitante de ‘La Casa de los Famosos México’ reveló que su estado de salud la obligó a permanecer internada en el nosocomio. De esta manera, su estilista la exhibió por sus malos hábitos alimenticios, lo que sería la razón detrás de su enfermedad.

La actriz no pudo asistir a los Kids’ Choice Awards, evento que se llevó a cabo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México; esto debido a su estado de salud, tal como lo explicó en sus historias de Instagram: “Hoy tenía los Kids’ Choice Awards, pero me deshidrate, empecé a vomitar mucho, me empezaron a dar muchas cosas. No pude dormir en toda la noche, ahorita me están dando medicamentos y cosas”.

“Toco que me hospitalizaran el día de hoy, pero voy a rezarle a diosito para poder cumplirles. Ustedes saben que estoy siendo muy trabajadora para ustedes”, agregó.

Estilista de Briggitte Bozzo la exhibe públicamente

Tras la noticia de su hospitalización, Laura, la polémica estilista de la apodada ‘Brillitos’ y Gala Montes, reveló las razones por las que cree que la venezolana está batallando con su salud. Fue así, que mencionó que su dieta se basa mayormente en pizza y sándwiches, por lo que incluso se ofreció a cocinarle.

Además resaltó que tenía la insulina baja y que no toma agua, pero afirmó que esta experiencia le servirá para poner más atención a sus hábitos: “Creo que esto fue un susto para ella y ahora se va a poner las pilas”.

Entre todo lo que mencionó la estilista, una de las cosas que más alarmó a los fanáticos de Briggitte, fue que toma pastillas para adelgazar. “Le están haciendo mal”, expresó Laura.

Usuarios de internet señalaron a la estilista por exhibir a Briggitte, por lo que dejaron comentarios como: “Lo bueno es que es alguien profesional y mantiene la confidencialidad de sus clientes”, “Brillitos, corre de ahí mija, esa no es tu amiga” y “Le dijo de todo, casi da el nombre de las pastillas”.