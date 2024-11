“Kari por el Mundo”, el nuevo programa de la Perdida tras éxito del programa en París

Durante las Olimpiadas que se llevaron a cabo en París, Francia este año, Karina Torres realizó un programa especial para México al Minuto, en el que daba a conocer varios detalles de la ciudad luz.

El programa tuvo tanto éxito que el público esperaba volver a tener a la Perdida en otro programa similar, y México al Minuto escuchó las plegarias de los usuarios, por lo que anunció “Kari por el Mundo”.

De esta manera, el formato de “Kari en París” se repetirá y Karina Torres viajará a diferentes lugares del mundo a principios de 2025 para grabar tres temporadas de este nuevo programa que se estrenará a lo largo de ese mismo año.

Karina Torres viajará por el mundo en el 2025, de la mano de México al Minuto

“El programa ‘Kari por el Mundo’ está oficialmente confirmado para este 2025, en el que Karina Torres visitará tres países, bajo la producción de José Miguel Rivero, creador del exitoso formato ‘Kari en París’”, anunció México al Minuto.

Y agregó: “En esta ocasión, nuestra nadaqueverienta se sumergirá en una aventura que la llevará por tres diferentes países: Brasil, Colombia y el lejano Japón. La producción se realizará de enero a marzo de 2025 y se presentará en tres temporadas durante 2025 a través del Canal México al Minuto”.

Con esto se confirma que Karina Torres no estará en “La Casa de los Famosos All Star” como se había rumoreado hace unos días, ya que durante los primeros meses del año no estará en México, donde se graba el reality show de Telemundo.

Los seguidores de la influencer expresaron su alegría de que esté consiguiendo cada vez más en sus proyectos, porque es muy divertida y el programa que grabó en París se volvió viral.