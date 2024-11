Nicola Porcella explota ante acusaciones de tirarle la cuenta a Karime Pindter

El fandom de Karime Pindter demostró una vez más su amor por ella al solicitarle a Elon Musk que arregle los problemas que la exhabitante de ‘La Casa de los Famosos México’ tuvo con su cuenta de X, hecho que ocupó los primeros lugares en tendencias de la mencionada red social. Gracias a los conflictos recientes, se señaló a Nicola Porcella como el principal sospechoso.

Karime Pindter logró ganarse el corazón del público tras su paso por ‘La Casa de los Famosos México’, de tal manera que llegó al segundo lugar del reality. Aunque fue Mario Bezares el que se llevó el maletín con los 4 millones de pesos, la exAcaShore ahora goza de una gran popularidad y diversas oportunidades laborales.

Asimismo, formó una comunidad de fans bastante sólida, la cual lleva el nombre de ‘Perrísimos’, quienes constantemente colocan a la influencer dentro de las tendencias nacionales en redes sociales, ya sea por las menciones de sus logros, o por hacer solicitudes que beneficiarán la carrera de La Matrioshka, como cuando la sugirieron como conductora de ‘Netas Divinas’.

Piden que Elon Musk ayude a Karime Pindter a recuperar su cuenta

La frase ‘Elon help Karime’ se volvió tendencia en X, pues ya existen más de 28 mil publicaciones al respecto. Esto sucedió después de que la exhabitante de LCDLFM fuera hackeada, por lo que ahora sus seguidores están luchando por que el empresario la ayude a recuperar su cuenta.

“Tenemos que hablar Elon Musk”, posteó el usuario @realkarime, seguido de: “Compadre Elon Musk, hackearon mi cuenta de Twitter @karimepindter_ I need your help (necesito tu ayuda). Elon help Karime”.

Internautas respondieron al llamado y dejaron comentarios como: “¡Urge! ¿Cómo te apoyamos, hermosa?”, “Aquí estamos Kari, para lo que mandes mi reina”, “¿Cuánto nos cuesta recuperar la cuenta, Elon?” y “No te tocaba, santa patrona”.

¿Nicola Porcella es el responsable?

De la nada, en la descripción de la cuenta de X de Karime Pindter apareció: “Soltero Cotizado 21:00 horas Canal 5″, por lo que usuarios de internet señalaron a Nicola Porcella como el principal sospechoso de tirar la cuenta de La Matrioshka.

El peruano se pronunció ante lo ocurrido y aseguró que él no es el culpable: “Mi 1% no mandó a tumbar la cuenta de nadie. No hacemos eso y todo lo contrario. Mi 1% sabe el cariño que le tengo y como la respeto. Así que no metan a mi gente en este problema. A mí sí tírenme el hate que quieran, pero a mi gente no y menos con mentiras”.