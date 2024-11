Tras gira con más de 40 fechas, Fuerza Regida promete un cierre de año lleno de sorpresas

Fuerza Regida es una de las agrupaciones más populares de los últimos años; con grandes éxitos como ‘Que Onda’, ‘Tu Boda’ o ‘TQM’, la banda conformada por Jesús Ortiz Paz (JOP), Samuel Jaimez y Khrystian Ramos tuvo un 2024 inolvidable: estrenó un disco titulado ‘PERO NO TE ENAMORES’ e incluso realizó una gira con más de 40 fechas en Estados Unidos y México.

En entrevista con Publimetro, JOP aseguró estar muy feliz de hacer una de las giras más importantes del año; asimismo, explicó que el cariño y amor del público es algo indescriptible, sin embargo también revelo qué retos tuvo durante todas estas presentaciones: " Lo difícil es no ver a la familia, no descansar, pero lo demás es sencillo”.

Pese a las complicaciones, el vocalista de Fuerza Regida hizo una comparación de cuando comenzaba a vivir de la música para confesar que antes era más complicado: “Es un orgullo ser pionero de este género, somos de los primeros que empezaron el movimiento, cuando no era tan fácil, ahorita ya es más sencillo”.

Aunque tienen días en los que no descansan ni un solo minuto, la agrupación sigue realizando nueva música: “Cada 24 horas estamos creando nuevos temas. De aquí en lo que acaba el año tenemos pura sorpresa de la disquera”, aseguró Jesús.

Fuerza Regida y el impulso a nuevos talentos con Street Mob Records

Street Mob Records es un sello discográfico independiente que ha ganado gran reconocimiento en la industria musical, especialmente en el género regional mexicano. Se caracteriza por promover y apoyar a talentos emergentes, brindándoles las herramientas y plataformas necesarias para que puedan desarrollar sus carreras musicales; Jesús Ortiz Paz es una figura clave y fundadora de la disquera, quien en estos momentos está apoyando al artista Jorsshh. En relación al nuevo tema Rosones, JOP dijo, “Una chulada de rola, no la quitamos de la bocina y se vienen más temas como ese”.

Esta nueva etapa es, para JOP, uno de los momentos más importantes, “quiero crear compañías, quiero seguir con lo que estoy haciendo. Además quiero llegar a ser billonario, pero lo más importante es tener salud”. Con relación a cómo se ve cómo jefe, el vocalista confesó , “yo siempre he tenido la mentalidad de ser jefe, creo que soy un jefe. Además, no me creo jefe, me entiendes, yo solo soy amigo, doy consejos y a chambear. Estoy bien orgulloso por lograr todo lo que ha hecho y tomar la posición que Dios y mis fans me han dado”.

Con todo lo anterior, Fuerza Regida es considerada como una banda que lleva la bandera de México a todo el mundo, “Eso es una chulada. Aunque aveces mi raza de México me dice ‘gringo’ porque nací en California, quiero que sepan que en Estados Unidos me dicen mexicano. Soy un mexicano de padres con raíces mexicanas y yo soy mexicano hasta el tope”.