Gala Montes aclara cuál es su situación con Nicola Porcella tras polémico conflicto

Gala Montes reveló que se abrió al diálogo con Nicola Porcella tras sus conflictos recientes, por lo que confesó a sus seguidores cuál es el estado de su relación. De la misma manera, pidió que los fandoms se apoyen en lugar de pelear en redes sociales.

Nicola Porcella dejó de seguir a Gala Montes en Instagram, lo que causó revuelo entre sus fanáticos, quienes con la intención de defender a los exintegrantes de ‘La Casa de los Famosos México’, iniciaron un conflicto que escaló al punto en el que incluso le tumbaron la cuenta de X a Karime Pindter.

Ante los hechos, Nicola Porcella se puso de lado de su fandom y aseguró que no fueron los responsables de tirar la cuenta de La Matrioshka: “Mi 1% no mandó a tumbar la cuenta de nadie. No hacemos eso y todo lo contrario. Mi 1% sabe el cariño que le tengo y como la respeto. Así que no metan a mi gente en este problema. A mí sí tírenme el hate que quieran, pero a mi gente no y menos con mentiras”.

Gala Montes hace las pases con Nicola Porcella

La intérprete de ‘Tacara’ recurrió a sus redes sociales para anunciar que ya tuvo una conversación con el peruano: “Ayer le escribí a Nicola, porque para qué pelearse con la gente, no tiene sentido. Me disculpé por lo que sea que yo haya dicho y él se disculpó por lo que sea que haya dicho y ya somos amigos, entonces por favor hagan el amor, no la guerra”.

También aprovechó para hacer conciencia entre sus fanáticos: “Fandoms, yo sé que lo hacen defendiendo porque nos aman, pero mejor únanse. Somos más si nos unimos todos, y podemos ser amigos todos, podemos apoyarnos”.

Asimismo, reveló que tiene planeado hacer un video con Nicola, en el que abordarán lo que ocurrió: “Yo creo que pronto voy a grabar con Nicola y les contaremos más detalles de todo”.

Para finalizar, agradeció al influencer por brindarle la oportunidad de conversar: “Gracias por estar abierto al diálogo y perdón por todo lo que ha sucedido”.