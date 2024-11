Maca Carriedo responde a las acusaciones de Adela Micha de saber que la estaban robando

Maca Carriedo finalmente contestó a las acusaciones que realizó Adela Micha en días recientes, ya que da a entender que ella tenía conocimiento que una colaboradora de La Saga le estaba robando y no hizo nada para evitarlo.

La periodista acusó a quien fuera su asistente durante varios años, Suzanne Faugier, de haberle robado una gran suma de dinero, sin revelar la cantidad exacta, en el programa “Chisme TV”.

Como era de esperarse, esta noticia fue compartida en las redes sociales del programa de farándula, y fue allí donde Maca Carriedo decidió responder a las acusaciones de su ex jefa y compañera, Adela Micha.

¿Qué dijo Maca Carriedo de las declaraciones de Adela Micha?

Maca Carriedo comentó en el post que compartió el programa “Chisme TV” sobre la noticia de Adela Micha acusando a Suzanne Faugier de haberle robado y en el que también insinúa que la exconductora de “La Más Draga” tenía conocimiento de ello.

“Pues justo no… No fui educada así y no lo necesito. Yo todo lo que cobro está facturado y declarado. A mí ni me involucren en estas pendejadas. No veía yo absolutamente nada de temas administrativos”, comentó Maca Carriedo.

Su salida de La Saga estuvo en polémica, porque primero se dijo que había sido ella quién le robó a Adela Micha, pero poco después comentó en X (Twitter), que no era cierto y que había quedado en buenos términos con su excompañera.

Ahora, por las declaraciones que emitió la dueña de La Saga, se desconoce si Maca Carriedo todavía considere que tiene una buena relación con ella.