Manelyk afirma que es la única ‘chica reality’ en México: revela proyectos para 2025

Publimetro tuvo un encuentro con Manelyk, quien se conectó vía zoom para la entrevista, sin antes dejar ver que es una mujer que cuida cada detalle para verse bien frente a la pantalla.

Luego de su paso por ¿Quién es la máscara?, donde fue la octava destapada, Manelyk compartió cuál fue su mayor aprendizaje al dar vida a una simpática y tímida piñata de colores.

“No me gusta quedarme en mi zona de confort. Me gusta (...), ahorita estuve en el programa, ya estuve en competencia y estuve en convivencia, por eso no creo mucho en la suerte, sino en el trabajo. Yo confío mucho en mí, en mi trabajo, por eso me ha ido bien, gracias a Dios. ¿Quién es la máscara?, es una nueva etapa, porque jamás me imaginé tener como estos sentimientos y que revolucionara todo dentro de mí, con un personaje que fue Dale Dale”, compartió Manelyk.

Manelyk González afirma que es la única chica reality que no ha dejado de trabajar en los últimos diez años (Foto: Instagram / Televisa)

La creadora de contenidos confesó que su paso por el programa de Televisa, le permitió mostrar cómo es en realidad.

“Creo que conocieron un cachito más de Manelyk. La mayoría de la gente está muy casada con mi personalidad de ser muy ruda, como la chica que tiene carácter, la que no se deja. Creo que no usaría la palabra peleonera, pero la que siempre es como que ruda y que no se queda callada. Con Dale Dale tuve la oportunidad de mostrarle al público esta otra parte de mí: llena de temores, tímida y muy sentimental”, dijo durante la entrevista.

Fue la propia figura de las redes, quien reveló que hay algo que no le gusta hacer frentes a las cámaras.

“Cuando me quitaron la máscara, yo no quería irme, odio el botón azul, casi lloro. Algo que tengo, es que no me gusta llorar en los programas en los que estoy. Aquí vieron esa Manelyk sensible y, hasta incluso, podría decir esa niña interior que solo la conocen mis familiares y amigos muy cercanos. Al final, fue una experiencia súper bonita”, comentó.

Manelyk se sinceró sobre lo que le gustó de su participación en el programa, “di mucho amor, porque es todo amor, cariño y creo que debemos ser un poquito más como Dale Dale. También, pude mostrar a una Manelyk que pocos conocen, porque soy un poquito tímida y no soy como muy sociable, aunque parezca todo lo contrario porque me cuesta trabajo conectar con la gente, pero cuando me suelto, no me paran. Dale Dale va a vivir en mí corazón forever”.

Chica reality

A sus 35 años de edad, recordó que hace diez años inició su camino en los realities shows. Su popularidad despegó en 2014, al ser una de las integrantes principales de Acapulco Shore, en el que destacó por su actitud extrovertida, sus romances y enfrentamientos, convirtiéndose en una de las favoritas del público.

“Estoy muy feliz. Me considero muy afortunada y considero que he llevado muy bien los proyectos. He escogido muy bien los proyectos y mis batallas. Me pongo a pensar y digo: ¿qué chica reality que haya empezado en reality?’... A mí, no me conocía nadie, no era ni famosa, ni conductora, ni actriz, yo empecé de cero. ¿Qué chica reality se conoce en México que lleve 10 años sin desaparecerse ningún momento y que ha estado vigente con proyectos por lo menos dos realities por año? Nadie. Absolutamente nadie. Me siento súper orgullosa de eso y no es como que después diga: ‘ay no, ¿qué hago? ¿Qué programas o qué me invento? No’. Me estoy reinventando todo el tiempo para hacer los programas que quiero hacer y que sé que me van a seguir funcionando”, explicó.

¿Manelyk se convertirá en la reina de los realities shows en 2025?

Manelyk entre el odio y el amor

Considerada como una una de las figuras más seguidas en México, con casi 16 millones de seguidores en Instagram, donde comparte contenido sobre moda, belleza y su estilo de vida. Se hizo conocida por sus fuertes discusiones con otros integrantes, como Karime Pindter, Brenda Zambrano y Potro. Estas rivalidades la posicionaron como una de las personalidades más intensas del reality.

“Estoy muy agradecida con Dios, con mi trabajo, sobre todo con mis fans, que en las buenas han estado conmigo, pero en las malas son los que me echan porras, son los que me defienden de las 83 mil funadas que he tenido. Los que siempre están ahí conmigo”, detalló..

Añadió, “sobre lo que digan de mí que no sea cierto... no, más bien lo que les falta. Todo lo que digan de mí es verdad, es más, soy peor”, dijo para aclarar rumores.

Lucha contra la inseguridad

“Soy muy penosa. Me da mucha pena todo, aunque no parezca y se dude porque trabajo mucho en eso. Soy muy insegura, pero esa inseguridad creo que ha crecido con el paso del tiempo. Hubo un momento en mi vida que yo era súper insegura y fue por las redes sociales, la verdad. Trabajé mucho con mi psicólogo, porque yo antes no estaba operada, ni nada, yo era la sensación del bloque. Conforme fui llegando a la fama, no sabía qué onda, porque así como te llega la fama, pues llega la gente que no te quiere; es decir, no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Entonces. me empezó mucho hate y me empecé a ser súper insegura. Fue cuando dije: “a mí nadie me va a quitar mi esencia, empecé a trabajarlo en terapia, y ahora, me amo como el Ave Fénix”.

¿La reina de los realities en 2025?

“El 2025 se estrena una serie que ya grabé para ViX, que se llama Las Cómplices; Elsa es mi personaje. Después, empiezo con reality el año en Estados Unidos que... ¡Ay, Dios mío!, no puedo decir nada. También, ya grabé otra serie que es el Capo 4, que también sale el siguiente año. Para finales de año, ya tengo el año Full HD, grabaré otro reality con Paramount. Y pues ya, nos vemos en el 2026, se acabó el video”, señaló entre risas.

Problemas de salud

“Este año también tuve como unos problemillas de salud y mi mamá también tuvo unos problemas de salud. Yo no había entendido eso de lo importante de tener buena salud. Ahora que pasé por esto, es un gran aprendizaje, porque de verdad se los digo, si no tienes salud, no tienes nada. Antes hacía ayunos, comía mal, comía una vez al día por tener el cuerpo que quería o estar flaca. Ahora, regaño mucho a mis amigas, no sé si es por la edad”, mencionó con un poco de humor para seguir, “les digo, neta, hagan ejercicio. Hay que comer bien, no tomen pastillas para adelgazar, no se pongan nada para adelgazar de estas que están en súper tendencia. Ahora, estoy súper en contra”.

Momentos en la carrera de Manelyk

Reality shows: Su éxito en Acapulco Shore le permitió participar en otros proyectos como Resistiré (2019), donde llegó a la final.

Música: Ha incursionado en la música con canciones como Odiosa, que reflejan su estilo irreverente y directo.

Negocios: Ha lanzado líneas de ropa, productos de belleza y ha trabajado como influencer colaborando con marcas reconocidas.

Polémicas: Se hizo conocida por sus fuertes discusiones con otros integrantes, como Karime Pindter, Brenda Zambrano y Potro. Estas rivalidades la posicionaron como una de las personalidades más intensas del reality.

Videos virales: Manelyk ha protagonizado momentos polémicos en fiestas, entrevistas y transmisiones en vivo, donde su estilo directo ha generado tanto críticas como apoyo.

Hashtags populares: Constantemente se posiciona en tendencias con etiquetas como #Manelyk, #LaMane o #TeamManelyk, ya sea por su participación en shows o sus publicaciones virales.

Apoyo y odio: Mane tiene un fandom fiel, pero también enfrenta críticas por su forma de expresarse y las decisiones que toma públicamente.

Influencer activa: Su vida personal y profesional genera contenido constante, desde sus looks hasta su rutina de ejercicios y viajes.