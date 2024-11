Apio Quijano comparte su opinión sobre los abucheos que recibió Ricardo Peralta

Ricardo Peralta fue muy comparado con Apio Quijano durante su participación en la segunda temporada de “La Casa de los Famosos México”, sobre todo en lo que respecta a la moda, ya que muchos consideran que el cantante sí tiene más estilo que el influencer.

Sin embargo, el exintegrante de Kabah no puede evitar sentir pena por el influencer, pues él también llegó a recibir hate debido a que el público creyó que traicionaría al team infierno, aunque es consciente que no se compara con lo que está viviendo Pepe, quien fue abucheado en la premier de “Wicked”.

En una reciente entrevista, los reporteros le preguntaron a Apio Quijano lo que opinaba del abucheo que recibió Ricardo Peralta y respondió que lo lamentaba mucho, porque a nivel personal, eso pudo haberle pegado muy fuerte.

Apio Quijano le aconseja a Ricardo Peralta tomar está situación como un aprendizaje

“Fíjate que es algo que me he cuestionado muchísimo. Me pesa mucho lo que está pasando y el abucheo que tuvo en la premier de ‘Wicked’, a mí esas cosas, pienso que como ser humano, más allá te afectan de una forma terrible y también te cuestionas porque dices ‘yo pude estar ahí’”, declaró Apio Quijano.

Además, considera que ni Ricardo Peralta ni nadie creería que, por aceptar participar en un proyecto televisivo que dura poco más de dos meses, pudiera llegar a acabar con una carrera de años.

Apio Quijano le recuerda al público que “La Casa de los Famosos México” es un programa de televisión y no se deberían de tomar las cosas más allá de eso, pues todos cometen errores. De hecho, acepta que cuando ve viejos videos de él, cree que debió de reaccionar diferente.

El cantante le aconseja a Ricardo Peralta que tome todo esto como un aprendizaje y que trabaje en sus emociones. Y al público les pide no ser tan crudos ni tan juiciosos al condenar y señalar a otros.