Capi Pérez incursiona como compositor en el regional mexicano con el tema ‘Acabo de cobrar’

Capi Pérez se encontraba en la habitación de su hijo Vicente y mientras vigilaba su sueño, el conductor de Venga la alegría, 100 mexicanos dijeron y La Resolana platicó con Publimetro sobre su regreso a la música, su preocupación ante la paternidad y todo lo que hubo detrás de la visita de Katy Perry.

El creador de contenidos recién estrenó la canción Acabo de cobrar, el segundo tema lanzado por el Capi Pérez, quien se estrena como cantautor con un tema de banda bailable clásica que celebra ese sentimiento de empoderamiento que provoca recibir una remuneración después de una jornada dura de trabajo que ya está disponible en plataformas digitales.

Capi Pérez lanza nuevo tema musical que es un himno godín: Acabo de cobrar (Foto: Cortesía)

¿Quieres cerrar el año con una canción para hacer bailar y reflexionar sobre los bolsillos de los mexicanos?

— Sí, sí, pues para cerrar el año bailando, me puse a escribir una rolita. Yo tengo mucho respeto y admiración a los artistas regionales mexicanos, es lo que más escucho, por eso se me ocurrió junto a Jorge Romano, escribir una, digamos, una quebradita, casi casi noventera, sobre lo chingón que se siente recibir tu remuneración después de días de trabajo pesado. Es un tema con el que yo me relaciono mucho, porque desde chavo me ha encantado ganarme mi lana, y gastarme mi lana, ¿por qué no? Entonces quise poner este sentimiento en una canción y creo que quedó muy bien, la verdad.

Presentaste ya un lyric video, ¿el drama y la comedia te sientan bien?

— La vida de nosotros los empleados es cíclico, porque tenemos que tirar el gasto y al final batallamos; luego se vuelve a cargar la nube de agua y se vuelve a sentir otra vez lo mismo. Es lo bonito de trabajar, y sí, ahí le extraeré un poquito para que la raza lo utilice, pero al final de cuentas habla de lo chingón que es cuando el trabajo, valorado o no, es pagado.

¿Cómo fue el proceso de componerla?

— Fue un trabajo que se dio muy orgánico con Jorge Romano, ya tenía algunas notas en mi celular, sobre lo que quería decir en la rola. Le mandé referencias de canciones que a mí me encantan, que me han gustado toda la vida. Creo que cuando es una canción como esta, sin pretensiones, nada complicada y muy sencilla de entender, creo que es bien fácil de agregarle cosas para hacerla más padre. Resultó una producción musical mucho más complicada de lo que yo me imaginaba, pero suena como una bandototota porque realmente la grabamos con una bandototota.

¿Es cierto que preparas un video con invitados especiales?

— Sí, ya grabamos un video que va a salir en un par de semanas con varios comediantes: Fran Evia, Ese Pérez, Abel Sáenz, Iram Mendiola, Josuesy AKA Nezahualpilli, va a tener un cameo y está muy divertido porque justamente representamos a un grupo de godínez, que son la fuerza laboral de este país, que cada quincena van y se arman un fiestón.

Eres sarcástico, pero siempre con una mirada a lo que sucede en un contexto social, económico y político

— Sí, totalmente, estoy de acuerdo, es como una pequeña forma de escuchar a quienes a veces no somos escuchados, porque se habla mucho en las noticias de temas económicos a nivel mundial y a nivel país. También de las personas que están muy necesitadas de empleo. Entonces a veces los que tenemos, los que salimos todos los días a chambear, pues a veces hay una voz que nadie escucha, que nada más estamos cumpliendo una jornada y sin darnos cuenta estamos haciendo que funcione el país. Este tema es para ese grupo de personas que salimos todos los días a trabajar y que a lo mejor no somos tan verbales en nuestras posiciones políticas o sociales, pero siempre cumplimos y siempre vamos a cumplir.

¿Acabo de obrar se convierte en un himno para los godínez?

— Tal cual, es un himno a los godínez y a la fuerza laboral en general, porque aunque no seas godín, aunque no estés en una oficina, si cumples una jornada y recibes una lana, sientes igual de chingón que si eres godín o no.

¿Cómo resumirías este año para ti?

— Ha sido un año de sueños, 2014 ha sido el mejor año de mi vida; obviamente, en lo profesional se dieron muchos proyectos muy bonitos, en plataformas, en Azteca, en mis redes sociales, pero sobre todo mi vida tomó un sentido mucho más importante al recibir a mi hijo Vicente, que justamente ahorita lo estoy viendo aquí dormidito. Él me motiva a seguir chambeando, a seguir buscando hacer cosas, a levantarme cada mañana mucho más motivado de lo que estaba antes, entonces creo que ha sido un gran año y se va a poner mejor todavía.

¿Entrarás de lleno a la música o es un pasatiempo?

— Nunca quiero dejar de ser comediante, nunca quiero dejar de ser conductor, pero la música es algo que siempre me ha acompañado, entonces más que dedicarme a la música, lo que he decidido es no quedarme con ganas de hacer nada. Quería escribir una canción, la escribí y quedó espectacular, quizás en este próximo año saco otras dos más, quizás de repente me den ganas de hacer teatro y lo voy a hacer. Me gustaría compartir a la gente que me sigue o que lee esto, que no te quedes con ganas de hacer nada porque la vida es muy corta, si te esperas a buscar la aprobación de los demás, no vas a hacer nada.

¿Qué te ha generado la paternidad?

— Soy mucho más sensible de lo que yo creía, lloro por varias cosas. Antes, como que era más indiferente a lo que pasaba en el mundo, como que estaba enfocado en mí y en sacar provecho de varias situaciones. Hoy en día me la paso preocupado por lo que pasa en el país, por el mundo, entonces me he hecho mucho más sensible y más consciente de las situaciones de los demás. Por ejemplo, cuando veo a una mamá soltera, cuando veo a un papá que está cuidando a sus hijos, me relaciono más con ellos, cosa que antes, la neta, no me detenía a ver.

Acabo de cobrar para el Guadalupe Reyes

“Esa es la idea, que la disfruten con su familia, bailando con sus tías y con sus primas. Todos disfrutando que fue un año trabajado y pagado”, dijo el Capi Pérez.

Capi Pérez y Katy Perry

La pasada visita de Katy Perry a Venga la Alegría desató una ola de memes y se volvió viral a lo que el Capi Pérez, reveló qué sucedió y con qué imagen se quedó de la artista internacional.

“Mi interacción con ella quedó con un muy grato sabor de boca. Estoy seguro, porque yo lo vi y viví, que ella se divirtió cuando estuvo en Venga la Alegría, obviamente también hubo expresiones de ella que parecía que estaba no tan contenta, pero yo que estaba ahí me di cuenta que ella estaba cotorreando y siendo sarcástica como siempre ha sido”, explicó.

El conductor de televisión afirmó que la revista matutina es una fábrica de memes.

“Claramente sabía también que se iba a hablar mucho de esta visita (Katy Perry) en redes sociales, siempre Venga la Alegría ha sido una fábrica de memes involuntarios y en esta ocasión no fue la excepción, a veces la raza exagera un poco y proyecta ahí su odio hacia la industria de medios de comunicación. No me lo tomo personal, ni tampoco nadie del equipo, la verdad es que nosotros estábamos muy divertidos de que estuviera ahí y ella se fue muy contenta”, puntualizó.

