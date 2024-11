Niurka Marcos defiende a Ángela Aguilar y afirma que no le quitó el marido a nadie

Ángela Aguilar, ha enfrentado duras críticas tras ser abucheada en los Kids’ Choice Awards y recibir el reconocimiento como ‘Mujer del Año’ por la revista Glamour.

La controversia se agravó luego de que Cazzu, ex pareja de Christian Nodal y madre de su hija Inti, contradijera la narrativa de que “no hubo ningún corazón roto” al enterarse de la relación entre Nodal y Aguilar, revelando nuevos detalles.

En este contexto, Niurka Marcos salió en defensa de Ángela. Durante su participación en el programa Despierta América, la vedette cubana aseguró que “nadie le roba el marido a nadie”, refiriéndose a la separación de Nodal y Cazzu. Además, pidió que se deje de victimizar a la cantante argentina, argumentando que las mujeres suelen tener más fortaleza emocional que los hombres en este tipo de situaciones.

“Aparte aquí nadie le quita el marido a nadie. Él le da a quien a él le dé la gana. Qué afán de victimizar a las mujeres, las mujeres tenemos más huevos que muchos hombres, dejen de victimizarse”, dijo.

Asimismo, la famosa habló sobre el reconocimiento que se le otorgó a Aguilar recientemente como ‘Mujer del Año’, defendiendo esta decisión, ya que, según lo comentado, las empresas tienen la libertad de elegir a quién premiar según sus propios criterios.

“Si ellos consideraron que la señorita se merece el premio, ¿por qué no?”, sentenció la vedette cubana.

“Yo creo que todas las entidades, todos los organismos, tiene la libertad y el derecho de elegir según su percepción a quien premiar y si ellos consideraron que la señorita o bueno la señora se merece el premio ¿por qué no?”, indicó. “La señora Nodal tiene una trayectoria, con la pena i’m sorry for everybody”, agregó.

Ante las acusaciones por parte de los usuarios al decir que Nodal dejó a Cazzu por Ángela, Niurka indicó que este se habría ido porque quiso y no porque hubiese un tercero en ese entonces

“No dejó a nadie, él se fue porque quiso y no fue por ella. Fue porque a él le dio la gana y la niña (Inti) no iba a cambiar eso”, concluyó.