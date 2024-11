Abogada de Eduardo Yáñez lo demandará por violencia de género

La exabogada de Eduardo Yáñez reveló en una reciente entrevista que tiene pensado emprender acciones legales en su contra por violencia de género, ya que la maltrató verbalmente en público cuando tuvo un arranque de ira.

Se trata de Mariana Gutiérrez, quien fue abogada del actor y llegó a entablar una amistad con él, sin embargo, todo cambió cuando la agredió de forma verbal en una ocasión.

“Tuvimos una relación laboral que se fue llevando con un tema de una relación amistosa. Yo era su abogada, su asesora legal en el tema del departamento que estaba en disputa de Ernesto Alonso y de una exempleada que lo había demandado”, relató la exabogada de Eduardo Yáñez para el programa “De primera mano”.

La exabogada de Eduardo Yáñez asegura que hay varios testigos de los malos tratos que recibió de su parte

“Un día, en el restaurante del Hotel Ritz Carlton, fui sujeto de una bola de injurias y de malos tratos de él públicamente”, compartió la abogada Mariana Gutiérrez.

Y agregó: “Le dije que ya no me gustaba cómo me estaba tratando, que yo no era como su asistente, con la que lleva años en una relación sentimental. Dicho por ella, no es algo que me esté inventando”.

La abogada Mariana Gutiérrez también mencionó que Eduardo Yáñez era una persona muy violenta que no se sabía controlar, por lo que cree que tiene un problema mental.

No es la primera vez que el protagonista de “Corazón Salvaje” y “Destilando Amor” se ve involucrado en esta clase de escándalos, pues en varias ocasiones ha sido captado en cámara su carácter violento.

“Ya basta que las mujeres nos callemos”, sentenció la abogada Mariana Gutiérrez, quien espera poner un ejemplo a seguir a todas las mujeres que son violentadas por hombres como Eduardo Yáñez.