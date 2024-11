Así reaccionó Alejandra Guzmán a la apelación de Mayela Laguna

Alejandra Guzmán tuvo un encuentro con la prensa recientemente y le preguntaron por varios temas, el primero tiene que ver con la apelación que realizó Mayela Laguna sobre el caso de paternidad de su hijo.

Al escuchar el nombre de la expareja de su hermano, Luis Enrique Guzmán, la cantante despotricó con una serie de improperios, además dijo que Apolo nunca fue ni será un “Guzmán”.

“¡Pin... vieja! ¡Cómo chin...! Para que vean cómo... Hay que ver hasta de dónde, ¿no? Pero yo no tengo ese problema, yo no tengo ese problema, ¿verdad? Yo no... yo no cog*. Yo no estuve ahí. ¿Yo qué? (…) No va a ser y nunca fue (un Guzmán)”, fue lo que declaró Alejandra Guzmán y les indicó a los reporteros que a quien le debían preguntar por ese caso, es a su hermano.

Alejandra Guzmán afirma que las pruebas que tiene contra Ninel Conde son todas las cirugías que se han hecho

Los miembros de la prensa aprovecharon para comentarle del reto que le lanzó Ninel Conde hace días, en el que invita a Alejandra Guzmán a acudir con las autoridades y demostrar que ella le robó dinero.

La Guzmán replicó diciendo que las pruebas están en los consultorios donde ella y su ex, Larry Ramos, se hicieron sus cirugías, en los recibos que pagaron con su dinero.

Además, Alejandra Guzmán comentó que tanto Ninel Conde como su ex, estaban protegidos por alguien en Cuba, y por eso andaban tranquilos y en libertad, a pesar de que el empresario lleva un par de años prófugo de la justicia norteamericana.

“Le mando bendiciones”, expresó la cantante, quien aceptó que desafortunadamente no volverá a recuperar el dinero que le dio a Larry Ramos.