Érika Zaba habla sobre la polémica de OV7, ¿es cierto que no se soportan?

Érika Zaba habló con los reporteros sobre la polémica que se armó en torno a OV7, ya que una de sus integrantes reveló que una mitad del grupo, no se llevaba bien con la otra.

Este comentario lo realizó Mariana Ochoa semanas atrás, al ventilar que una parte del grupo siempre se reunía, mientras les hacían el feo a los otros, lo cual no le parece correcto, considerando que estuvieron muchos años en el grupo.

Para Érika Zaba, los comentarios de su excompañera están fuera de lugar, ya que OV7 se desintegró hace un año y cree que es mejor, por respeto al legado del grupo, no decir nada negativo de sus compañeros.

Érika Zaba dice que siempre hablará bien de OV7, a no ser que alguien diga mentiras sobre ella

“Nos conocemos demasiado bien entre los siete, sabemos de lo que es capaz y lo que no es capaz el otro, lo sabemos cómo la palma de la mano. Yo sé qué creer y qué no creer, y lo que sí creo que está mal es que se sigan destapando cosas y que sigan destapando información que ya no es necesaria”, comentó Érika Zaba.

Y agregó: “Ya se acabó el grupo hace un año, yo creo que lo que debemos de hacer nosotros es respetar el nombre de OV7 y solo hablar bien de los recuerdos, no hablar mentiras, que es muy diferente, ese es mi código, cada quien tendrá los suyos”.

Por su parte, Érika Zaba no hablará mal o ventilará lo negativo que vivió en OV7, porque prefiere recordar los buenos momentos, a no ser que le toque defenderse: “si alguien habla mal de mí o me levanta un falso, yo sí saldré a decir la verdad, mientras tanto, de verdad no voy a hablar mal, bien todo el tiempo”.