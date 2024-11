Caitríona Balfe: “En mi mente, sigo viviendo en el mundo de ‘Outlander’”

“Han pasado dos semanas desde que terminamos de rodar la última temporada y todavía no me he hecho a la idea de que he puesto fin a mi personaje. En mi mente, sigo viviendo en el mundo de ‘Outlander’. El último día fue muy emotivo. Me tomará mucho tiempo sentir completamente el impacto de lo que esta serie ha significado para todos nosotros porque ha sido una parte muy importante de nuestras vidas” nos dijo Caitríona Balfe, recién llegada de Escocia donde estuvo rodando la octava y última temporada de la serie ‘Outlander’. El elenco de ‘Outlander’ se encuentra en una posición peculiar porque semanas antes de embarcarse en su gira de prensa para la temporada, terminaron el rodaje de la segunda parte de la séptima temporada. Según Heughan, es un adiós que apenas están empezando a llorar. “Obviamente, es un adiós agridulce. Decir adiós a un equipo con quien has pasado una década es muy difícil, pero ha sido maravilloso poder vivir esta experiencia”, aseguró el actor.

Esta semana se estrena por fin la segunda parte de la séptima temporada (la octava temporada llegará en 2025). La última vez que vimos ‘Outlander’ fue en agosto de 2023, y concluyó con el episodio ocho de la primera parte de la temporada 7, ‘Turning Point’. Sin duda Claire y Jamie Fraser se han tomado su tiempo para regresar a Escocia, pero cuando su viaje se reanude el 22 de noviembre, los fanáticos de la serie verán recompensada la larga espera. “El tren está llegando a la estación, pero aún no ha salido. Hemos rodado la temporada 8, y aunque para nosotros ha terminado, los fans tienen todavía mucho por disfrutar con los últimos episodios de la séptima temporada y los diez capítulos de la octava. Nosotros, Caitriona y yo, sí comenzamos a sentir las repercusiones de decir adiós a estos personajes, pero hay mucho por descubrir porque los episodios que quedan son los mejores que hemos hecho hasta la fecha” apuntó Sam Heughan quien da vida a Jamie Fraser.

Antes del lanzamiento de la parte 2 de la temporada 7 de ‘Outlander’, la pareja protagonista anticipó detalles de lo que vamos a ver en los próximos episodios. “Hay muchas amenazas al final de este año, cada vez que nuestros personajes se separan, existe un peligro real para ellos. A medida que su trayectoria se fusiona con la historia, les acechan los retos y en esta temporada enfrentan la peor situación con la que se han encontrado hasta la fecha. Estos nuevos desafíos están poniendo a prueba la relación y vamos a ver muchos personajes antiguos; amigos y enemigos que regresan a sus vidas”, admitió Balfe. Heughan a su lado estuvo de acuerdo y reconoció que los fanáticos han esperado mucho tiempo para ver la conclusión de esta temporada. “Sentimos que es una mitad de la temporada realmente fuerte y es emocionante poder hablar de ello y que la gente finalmente pueda verla”.

Caitríona Balfe y Sam Heughan vuelven a encarnar a los inolvidables Claire y Jamie Fraser, cuyas vidas siguen entrelazadas a través de siglos y océanos. A pesar de que los Fraser son una pareja sólida que ha demostrado su amor desde los primeros compases de la narración, en esta parte B de la temporada enfrentarán una temida separación. “Su relación se pondrá a prueba porque los desafíos que les esperan son inmensos. El peligro para ambos surge de la imposibilidad de Jaime a la hora de decidir dónde están sus lealtades”, confesó Balfe. “Son una pareja realmente madura. Pero sí, hay un momento en esta temporada que realmente desafía la relación de Jamie y Claire”, corroboró Heughan.

La serie regresará esta semana el viernes 22 de noviembre y estará disponible a través de Starz en los EE.UU y un día después en Disney+ para Latinoamérica. Como se anticipó, Sam Heughan y Caitriona Balfe retomarán sus papeles como Jamie y Claire Fraser respectivamente, mientras que Roger Rankin y Sophie Skelton también regresarán como Roger MacKenzie y Brianna Fraser. Basada en las novelas superventas de Diana Gabaldon, la serie ha trascendido fronteras gracias a su combinación única de romance, aventuras y viajes en el tiempo. “Outlander es un testimonio de la historia que contó Diana. Creo que el éxito reside en que las escenas de la serie no tienen fórmulas televisivas porque cuenta con secuencias largas y mucho diálogo, eso es algo que se destaca en los libros”, compartió el actor escoces. Balfe estuvo de acuerdo y reveló que los dos últimos episodios de esta temporada son sus favoritos. “Destacaría el reto que supuso para mi rodarlos. Fueron un desafío maravilloso. Como actriz, disfruto cualquier momento de una serie tan profunda como esta. Cuando te dan material que es difícil, lo encuentras muy gratificante. Eso fue lo mejor de esta temporada”.

La primera parte de la séptima temporada dejó a los fans con el corazón en un puño. Ahora, la trama se intensifica. Claire, Jamie e Ian emprenden un peligroso viaje de regreso a Escocia, mientras que Roger y Brianna lidian con desafíos que trascienden el tiempo. La familia Fraser-MacKenzie se enfrenta a dilemas que ponen a prueba su amor y su lealtad. ¿Lograrán cambiar su destino? El actor explicó que aunque los personajes han intentado reescribir la historia, no siempre han podido. “Como sabemos, eso no funciona. En este punto en el que se encuentran, los Fraser apuestan por su vida en Estados Unidos, por un futuro juntos, pero sienten una gran responsabilidad hacia las generaciones venideras, por lo que Jaime decide que si no puede cambiar la historia, entonces debe guiarla. Una vez que analizamos cómo la historia converge con la temporada y cómo se entrelaza con la historia, esto se convierte en uno de los peores peligros que han enfrentado. Hay momentos de gran dramatismo, situaciones de vida o muerte reales y momentos terribles para Jamie y Claire. Pero estoy seguro de que los fans van a disfrutar al final porque es un gran final para una temporada increíble”, agregó Heugman.

Esta temporada promete emociones fuertes, con giros inesperados y un desarrollo de personajes aún más profundo. Desde los enfrentamientos con enemigos hasta los conflictos internos, los nuevos episodios mantendrán a los espectadores al borde del asiento. “Me encanta cuando Claire se siente real y práctica, porque así es ella, con el cabello recogido en el campo de batalla”, dijo Balfe. En cuanto a los personajes que regresan, Heughan admitió que Jamie se reúne con su hermana Jenny, pero es posible que ella se vea un poco diferente la próxima vez que el público la vea. “Kristin Atherton asume el papel de Jenny y es brillante. Tenemos muchos personajes que regresan y también algunas sorpresas que creo que los seguidores estarán encantados de ver, y otros que tal vez no tanto”. Para Balfe, una de las actuaciones más memorables de la temporada llegará hacia el final de la segunda parte, protagonizada por un nuevo personaje que aún no conocemos. “También tenemos una joven actriz que es absolutamente increíble, Flori, que aparece hacia el final. Ella va a dejar boquiabiertos a todos. Nos dejó a todos boquiabiertos cuando trabajamos con ella la última temporada. Ella es simplemente un talento poco común, realmente sorprendente”.

Después de una pausa de un año, los dos protagonistas admiten que les costó volver a Escocia. “Yo no podría vivir como ellos. Prefiero las comodidades modernas que son muy apreciadas después de unos meses en el rodaje con barro hasta las rodillas. Después de unos días necesito mi hotel. No habría podido sobrevivir esta serie sin un remolque al que acudir en los descansos”, dijo Caitríona. Afortunadamente, en el regreso de Claire y Jamie a Escocia no todo es pesimismo. Sam ha sido nombrado embajador honorífico de su país y eso alimenta su orgullo. “Para mi es una oportunidad para ponerme al día. Tengo mucha suerte de regresar a Escocia para rodar esta serie porque desde hace tiempo vivo en Los Ángeles. De verdad, lo he dicho millones de veces, estoy muy orgulloso de ser escoces y ver como Escocia se ha convertido en protagonista de esta serie”, concluye Heughan.

22 de noviembre

es el primero de los estrenos semanales de la segunda parte de la séptima temporada de Outlander en Starz y Starzplay, y un día después estará disponible en Disney+ para latinoamérica.