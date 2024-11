¿Mal de amores? Yuridia tiene la canción perfecta para ese ex que lamenta haberte conocido

Si estás pasando por un despecho, ya que tu ex lamenta haberte conocido, podrías dedicarle este tema de Yuridia que, según varias personas, entre fans y no fans, es la canción perfecta para escuchar después de romper con alguien.

Se trata del tema “Para que seas feliz”, compuesta por Daniel Morales Hernández y que, según muchos seguidores de la música sonorense, es la que debes dedicarle a esa persona que te dejó.

En esta canción de Yuridia, se le desea a la otra persona que encuentre lo que tanto ha buscado para que pueda ser realmente feliz, pero dejándole en claro que sí lo amó y nunca le falló.

“Para que seas feliz”, el himno del desamor de Yuridia

Yuridia cuenta con un montón de temas que son mucho más populares que “Para que seas feliz”, entre los que destacan: “Qué agonía” a dueto con Ángela Aguilar; “¿Y qué tal si funciona?” junto a la Banda MS; “Me hace tanto bien”, con Edén Muñoz; o las que ha interpretado en solitario, “Ya te olvidé” o “Sin llorar”.

Sin embargo, ninguna refleja tan bien el sentimiento de desamor que se siente al acabar una relación como la canción escrita por Daniel Morales Hernández, que la exacadémica supo interpretar muy bien.

“Para que encuentres todo. Lo que siempre has querido. Me quito del camino. Para que no te estorbe. Para que no te pese. Haberme conocido. Para que te liberes. Y rompas las cadenas. Que has llevado conmigo. Sin más, yo me hago a un lado. Para que no te estreses. Para que estés tranquilo”, es lo que dice parte de la nueva canción de Yuridia que lanzó a finales de septiembre.