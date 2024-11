Nicola Porcella: Así fueron los inicios en México de la estrella de Televisa

Nicola Porcella, actualmente es una de las figuras más conocidas en la televisión mexicana, luego de participar en la primera edición de ‘La Casa de los Famosos’ donde alcanzó el segundo lugar.

No obstante, el peruano ya tenía una carrera en su país natal como modelo y participante de populares reality shows. Su carisma y participación en programas como “Combate” y “Esto es Guerra” lo convirtieron en una figura reconocida. También incursionó en la actuación, participando en algunas telenovelas peruanas.

Durante una emotiva entrevista en el programa “Yo la hice” conducido por Mathías Brivio en YouTube, el peruano confesó los desafíos que enfrentó antes de su participación en “La casa de los famosos”.

Según sus palabras: “Nadie lo sabe, pero antes de ‘La casa de los famosos’ le dije a un amigo para vender pollos a los restaurantes porque vi que era rentable y hablé con los propietarios de estos locales para abastecerlos; tenía que pagar mis gastos en México y enviar dinero para los míos en Lima.’'

Y siguió: ‘‘Aquí piqué mucha piedra, dormí en un departamento con cuatro personas que me apoyaron mucho, también en un colchón que me dieron algunos amigos. Fueron tres años los que la luché, llegué en el 2020 y vine porque allá ya no tenía chamba, por mi culpa, por los errores que cometí”

Encuentro con Wendy

Dentro de “La casa de los famosos”, Nicola experimentó momentos de soledad y mencionó esto:

“Los primeros días estuve deprimido, no hablaba con nadie, es que muchos no me conocían y fue en ese momento donde hice una ‘mancuerna’ con Wendy, quien es mi hermana que me ha dado la vida”,

La relación con Wendy no solo le brindó consuelo emocional, sino que también contribuyó a mejorar la representación de la comunidad LGTB en la televisión. Al salir del programa, Porcella se vio sorprendido por la magnitud de su popularidad.

Según sus palabras: “Solo al dejar la casa entendí lo que pasó y le agradezco a todo el público que me apoyó, porque pudieron verme tal cual soy.’'

‘‘Estoy agradecido con las ‘Nicolitas, con las personas que me ayudaron y dieron una mano en este camino, yo sigo esforzándome para hacer mi mejor versión y pronto me verán en la próxima novela de Juan Osorio”, concluyó.