Benito Santos alienta a diseñadores a perder el miedo para colecciones inspiradas en México

Benito Santos vuelve a ser gala de su inspiración en México, al presentar la colección Entretejidos primavera-verano 2025 en colaboración con el colectivo Cielo Tejido.

Esta vez, el diseñador jalisciense, invitó a colaborar a las mujeres fundadoras del colectivo que está compuesto por más de 200 tejedoras que trabajan para mantener viva la tradición cultural mexicana, impulsando la economía local y fortaleciendo los lazos comunitarios.

“Entretejidos: colección primavera-verano 2025 de Benito Santos en colaboración con el colectivo "Cielo Tejido". (Foto: Cortesía.)

“Entretejidos: colección primavera-verano 2025 de Benito Santos en colaboración con el colectivo "Cielo Tejido". (Foto: Cortesía.)

“Lo más difícil fue trasladar el crochet (tejido de gancho) a la silueta humana, por que las tejedoras solo habían trabajado sus tejidos para hacer los cielos, por eso se hicieron muchos experimentos para las prendas”, compartió Benito Santos.

Los tejidos modulares que cubren los cielos de Etzatlán han pasado a ser un símbolo de identidad para el municipio, representando a México con orgullo en el ámbito internacional; ahora, fueron la inspiración para plasmarlos en las 64 piezas que desfilaron por la Plaza de las Américas en Zapopan, como una manera de acercar la moda a los ciudadanos.

“Estos 16 años han sido de muchos aprendizajes, porque me he tropezado bastante, pero me vuelvo a levantar. Todavía hay más temas para desarrollar con Jalisco. Cuando vi el trabajo de las tejedoras de Etzatlán, la primera vez en Expo Dubái, luego en Expo Mueble. Cuando fui a platicar con ellas, pues veo la historia de cómo empezaron haciendo tejidos para forrar los árboles. Hoy es algo tan emblemático para el mundo, fue cuando pensé en la ropa. Espero que otros diseñadores pierdan el miedo de utilizar nuestra riqueza cultural y hagan colecciones con esa inspiración tan fuerte de México”, dijo el diseñador.

“Entretejidos: colección primavera-verano 2025 de Benito Santos en colaboración con el colectivo "Cielo Tejido". (Foto; Cortesía.)

“Entretejidos: colección primavera-verano 2025 de Benito Santos en colaboración con el colectivo "Cielo Tejido". (Foto; Cortesía.)

Este colectivo compuesto por más de 200 tejedoras que trabajan para mantener viva la tradición cultural mexicana, impulsando la economía local y fortaleciendo los lazos comunitarios.

Los tejidos modulares que cubren los cielos de Etzatlán han pasado a ser un símbolo de identidad para el municipio, representando a México con orgullo en el ámbito internacional.

Entre los invitados en el lanzamiento de la nueva colección de Benito Santos, estuvieron la actriz Grettell Valdez y el ganador del Óscar, Carlos Cortés.

2025

Benito Santos lanzará su colección de ceremonias en 2025, “voy a empezar con vestidos de XV años, que no los había hecho y vestidos de celebración para las mamás de las novias, porque viene la marca de ceremonias”.

Entretejidos de Benito Santos

Fueron 64 looks algunos de ellos tejidos completamente por manos mexicanas con la técnica de crochet en una gama de rosa palo, ivory, verde y amarillo como parte de las actividades para Intermoda 2025

La pasarela mostró una gran diversidad desde vestidos mini hasta maxi decorados con delicadas aplicaciones florales del mismo material. La selección también incluyó sets de dos piezas y looks de gala con detalles plisados posicionados estratégicamente para aportar volumen y textura sin dejar de realzar la silueta femenina.

El colectivo además creó especialmente para esta pasarela un cielo tejido con extensión de 80 metros.

PUBLIMETRO TV: