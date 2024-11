Exabogada de Eduardo Yáñez comparte más detalles del ataque verbal que recibió del actor

La exabogada de Eduardo Yáñez, quien hace unos días hizo pública la denuncia que emprendió contra él por violencia de género, compartió más detalles del ataque verbal que recibió por parte del actor en un lugar público.

Fue en el programa “Grafos y Gestos”, conducido por Maryfer Centeno en Radio Fórmula, en el que la abogada comentó que no sería la primera vez que el actor la violentaba, pero al llegar al punto de hacerlo en un lugar público, decidió poner un alto.

“Yo conté en el programa de Gustavo Adolfo Infante lo que sucedió la última vez que lo vi, pero hubieron muchas afectaciones y agresiones de este señor, que además lo tengo probado”, afirmó Mariana Gutiérrez.

Eduardo Yáñez explotó contra su abogada porque le preguntó si tenía una relación con su asistente

Según lo que le contó Mariana Gutiérrez a Maryfer Centeno, el motivo por el que habría explotado Eduardo Yáñez contra ella, fue porque le preguntó si tenía intimidad con su asistente.

“En base de varios engaños y mentiras que había captado de este señor, le hago una pregunta sobre su asistente personal, en un ámbito personal y sexual. Porque tengo fundamentos de por qué la hice”, detalló la ex abogada del actor.

No obstante, hasta que no tenga autorización del juez, Mariana Gutiérrez no puede revelar por qué le preguntó a Eduardo Yáñez sobre su relación íntima con su asistente personal, aunque podría estar ligado a un caso que le estaba llevando.

Maryfer Centeno le recuerda que eso se le conoce como sigilo, y la abogada comentó que tiene videos y audios que confirman todo lo que ha expuesto, además, en el último incidente tiene testigos, como los empleados del restaurante.

“Se puso como loco, como un monstruo, me dijo majadería y media”, expuso Mariana Gutiérrez, quien por respeto al público no repitió todo lo que le dijo, pero dio a entender los incultos que utilizó para atacarla.