Salomé Brun demuestra que la vida es más que un corazón roto con su canción ‘Me la hiciste’

Salomé Brun incursionó en el regional mexicano con su canción ‘Me la hiciste’, en la que relata una historia de desamor con dedicatoria a todas las mujeres que han pasado por un corazón roto, por lo que también prevalece como un mensaje de empoderamiento y sororidad.

En una entrevista exclusiva con Publimetro, la cantante colombiana dio detalles sobre su nuevo tema y compartió todo el trabajo detrás de su debut en el regional mexicano.

“La vida es más que un corazón roto”, expresó y reveló cuál fue su fuente de inspiración para crear ‘Me la hiciste’: “Me inspiro mucho en mi experiencia personal, pero con esta en específico quise tener una mirada más general y pensar en las mujeres que conozco, cercanas a mí que han pasado situaciones similares”.

Salomé Brun Créditos: Cortesía

Al haber vivido una experiencia parecida, asegura que “siente una descarga de rabia” al interpretar esta canción, por lo que le funciona para desahogarse; y de la misma manera, espera que el público encuentre alivio al escucharla: “Busco eso en las personas, que cuando la escuchen se sientan acompañadas”.

También aprovechó para aconsejar a quienes se identifican con la historia de ‘Me la hiciste’: “Que peguen su lloradita, que escuchen ‘Me la hiciste’ y se llenen de valor para seguir viviendo la vida y que se abran a las nuevas posibilidades, nuevos comienzos, nuevas personas y nuevas experiencias. Todo fluye, todo pasa por algo, entonces hay que confiar en los planes que tiene la vida”.

El proceso de creación también incluyó momentos divertidos, como el que sucedió en medio de la grabación del video, en la escena con el caballo: “El caballo me pegó una babeada en la mano, y yo ahí cantando y con esa baba colgando, fue muy charro (chistoso), pero lo disfruté porque amo a los animales”.

Salomé Brun se abre sobre su incursión en el regional mexicano

La originaria de Colombia está acostumbrada a lanzar canciones de reggaetón y del género urbano, por lo que ‘Me la hiciste’ representó su primer tema de regional: “Hace mucho tiempo quería experimentar con algo así, aún le estoy como cogiendo el tiro, por dónde encaminarme, pero siento que lo han recibido muy bien. De esta canción estoy aprendiendo un montón”.

“Estoy segura que con lo próximo que saquemos de este estilo me va a ir aún mejor”, agregó.

Destacó que no teme explorar otros géneros y que incluso le gustaría intentar con la electrónica; sin embargo, por el momento se encuentra enfocada en el regional: “Hay un proyecto en el que estamos trabajando, ya estamos experimentando con electrónica, a ver qué tal; pero si quiero tomarme mi tiempo para experimentar bastante el regional porque me encanta”.

Salomé Brun Imagen: cortesía

Asimismo, confesó que a diferencia de su más reciente lanzamiento ‘Orgullo y tensión’, puede cantar ‘Me la hiciste’ con más sentimiento: “Siento que me desahogo más con estos temas de desamor, siento que todos hemos tenido esas experiencias”.

¿Qué le depara el futuro a Salomé Brun?

Entre los planes a futuro de Salomé, se encuentra más música regional y un EP que se está cocinando para el próximo año.

“Trabajo con mucho amor y con mucho esfuerzo con todo el equipo para sacar cosas que le gusten a la gente que me escucha. Estoy muy pendiente de lo que me gusta a mí, pero también de lo que le gusta a todas las personitas que me escuchan, entonces tengan por seguro que voy a estar dejando temas que les van a encantar”, sentenció.