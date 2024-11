Mayela Laguna recula y anuncia que ya no apelará la sentencia en favor de Luis Enrique Guzmán

Mayela Laguna ha reculado y ha decidido no seguir con la batalla legal en contra de Luis Enrique Guzmán, quien recibió una sentencia favorable en la demanda de desconocimiento de paternidad.

El abogado de Mayela Laguna expuso hace un par de días la decisión de su clienta por apelar la sentencia, aunque afirmó que no buscaba repetir la prueba de ADN.

Mucho se especuló sobre esa decisión, pues no se entendía qué buscaba al apelar la sentencia del juez, ya que se comprobó con dos pruebas de ADN que Apolo no es hijo biológico de Luis Enrique Guzmán.

Mayela Laguna insiste en que hubo irregularidades en la cadena de custodia de la prueba de ADN

“He decidido, hoy 26 de noviembre del 2024, dejar la apelación, los que siguen este caso saben a qué me refiero. Tengo mucho, mucho que agradecer a la firma que me representa y a mi hijo (...) Se luchó contra viento y marea, sé que mi hijo estaría siempre agradecido con su representante”, compartió Mayela Laguna desde su cuenta de Instagram.

Sin embargo, la expareja de Luis Enrique Guzmán insiste en que hubo irregularidades en la cadena de custodia de la prueba de ADN, pero como ya no quiere seguir en esto, dejará que le quiten el apellido Guzmán a su hijo.

“Estas últimas audiencias estuvieron llenas de irregularidades, nos dimos cuenta que el INCIFO, la institución de ciencias forenses, no llevan cadena de custodia. Yo sigo sorprendida por miles de cosas, pero ya no quiero seguir, quiero que se quite el apellido lo antes posible y seguir con nuestras vidas”, afirmó Mayela Laguna.

La ex de Luis Enrique Guzmán, como era de esperarse, no ha tenido una reacción positiva por parte de los usuarios, quienes le señalaron que ya se comprobó su mentira y que era hora de aceptar su error o simplemente no volver a decir nada públicamente.