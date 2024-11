¡Qué cruel! Niurka Marcos se burla de la boda espiritual de Irina Baeva

Quienes conocen a Niurka Marcos saben que la vedette cubana no se guarda nada a la hora de dar una declaración. Además, con ese sabor picante, opina sobre cualquier tema de lo que esté ocurriendo en la farándula de México. Debido a su explosiva personalidad, es inevitable que, en ocasiones diga palabras que se convierten en puntadas para quienes reciben alguno de sus comentarios.

Sin ningún tipo de rodeos, Niurka Marcos habló sobre la dilatada ruptura entre Irina Baeva y Gabriel Soto. La actriz rusa, de 32 años, ha pasado meses complicados tras separarse del actor mexicano tras más de cuatro años de relación.

Una de las polémicas de esta ruptura fue que Gabriel Soto confesó que nunca se casó con Irina. Los dos tuvieron una especie de boda espiritual y basados en esta poco convencional ceremonia, se tomaron fotos en las que parecía que había matrimonio.

Irina sostiene que la unión fue simbólica y que eso es válido ya que el compromiso es igual de importante. Gabriel no le dio más vueltas a este asunto y aclaró que las cosas terminaron bien entre ambos.

Pero Niurka Marcos, que no se guarda nada, saltó con comentarios crueles en los que prácticamente se burla de Irina Baeva.

“¿No firmaron legalmente? Entonces no están casados. Dejen de estar esas ching@da. No, el ‘orgasmo’ no es por aquí (mental). Eso no es una boda, se firma legalmente, como debe de ser”, dijo Niurka Marcos, según Milenio.