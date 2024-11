¿Tiene la razón Maryfer Centeno o Mr. Doctor? Todo lo que tienes que saber del pleito legal

Maryfer Centeno y Mr. Doctor protagonizan un pleito que escaló a lo legal. La grafóloga decidió llevar su conflicto con el creador de contenido a otro nivel cuando interpuso una demanda en su contra. De esta manera, el jueves 28 de noviembre se verán las caras en una audiencia.

Después de varias peleas y poner en duda el trabajo el uno del otro, Maryfer Centeno levantó una demanda en contra de Jorge Octavio Arroyo Martínez, mejor conocido como ‘Mr. Doctor’. Los cargos a los que se enfrenta el influencer están relacionados a violencia digital y amenazas, entre otros que serán determinados por las autoridades correspondientes.

“Es la forma que él tiene de distraer la atención, no tiene nada que ver con la libertad de expresión; la violencia digital es otra cosa pero él tiene derecho a defenderse”, explicó la tiktoker en una entrevista exclusiva con Publimetro.

Mr. Doctor responde a la demanda de Maryfer Centeno

El 24 de noviembre Mr. Doctor subió un video a su canal de Youtube en que el que tiene más de 2.94 millones de suscriptores. “Me están denunciando por decir la verdad y lo peor de todo es que se están saliendo con la suya”, es el título que lleva dicho material.

Mr. Doctor explicó en su video que su única intención fue evitar que ‘charlatanes’ continuaran difundiendo desinformación: “Yo no he cuartado los derechos de nadie, yo no he discriminado. He dado calificativos acordes a las acciones y en torno a mi libertad de expresión y con la intención clara de evitar la desinformación de charlatanes”.

Asimismo destacó que teme por el proceso legal, pues le preocupa la mezcla de delitos en la misma carpeta de investigación y acusó a la grafóloga de recurrir a una estrategia intimidatoria: “Tengo miedo porque esto no parece estar bien hecho”.