Tunden a Rosa María Noguerón por lamentar la salida de Adrián Marcelo de LCDLFM2

Rosa María Noguerón concedió una entrevista recientemente, donde expresó su pesar por la repentina salida de Adrián Marcelo de “La Casa de los Famosos México 2″, debido a la reacción negativa del público.

Así lo comentó en el programa de la periodista Mara Patricia Castañeda, en el que añadió que todos en la producción del programa lamentaron que decidiera salirse, porque “era un jugador excelente”.

Según Rosa María Noguerón, Adrián Marcelo generaba contenido y este era muy bueno, no obstante, el conflicto que tuvo con Gala Montes afectó la percepción del público, ya que lo empezaron a ver como un violentador.

Para Rosa María Noguerón, lo que hizo Adrián Marcelo dentro de LCDLFM2 fue un gran contenido

“Él siente que ya no tiene para donde. No podemos tratar de convencerlo. Él tomó la decisión de salirse, su mánager estaba apoyando esa decisión. Para todos fue muy lamentable, porque era un gran jugador. Todos nos sentíamos muy agobiados”, expresó Rosa María Noguerón sobre Adrián Marcelo.

Y agregó: “Iba con la consigna de hacer contenido. A partir de la segunda semana que tuvo con su enfrentamiento con Gala, fue un enfrentamiento entre dos adultos. La gente lo tomó como que había violencia de género”.

Rosa María Noguerón también dijo que el público no vio el 24/7 y que se dejaron llevar por videos editados, lo que para muchos le da sentido a las declaraciones que repite el cuarto tierra, ya que en realidad creen que el público no veía las transmisiones en vivo del programa o no contaban con la suficiente información para definir una opinión.

De hecho, algunos usuarios han comentado que por eso a la productora de “La Casa de los Famosos México” le molestó tanto cuando Wendy Guevara se volvió la gran favorita, porque no le gusta el contenido sano y divertido, sino que prefiere a alguien como el regiomontano y el cuarto tierra.