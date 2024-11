Aleks Syntek cuestiona lo viral: ‘Siempre hago música a mi estilo y me he salido con la mía’

Aleks Syntek se acomoda los lentes, mientras abre un caramelo para refrescarse la garganta. El cantautor se recarga en la silla para iniciar la charla sobre sus tres décadas de carrera musical.

El compositor, quien ha protagonizado algunas polémicas por ciertos comentarios sobre artistas o géneros, dejó en claro que hoy todos buscan la nota viral o sensacionalista.

“Está bien que busquen las notas virales, pero que también no dejen de apoyar lo bueno, porque poco se habla de las cosas positivas y propositivas, sobre todo de las celebridades. Pero mucho de las negativas, que muchas veces son falsas”, comentó.

Aleks Syntek adelantó los planes para celebrar sus 35 años de carrera musical. (Foto: Cortesía.)

Consciente de que es parte de la banda sonora de varias generaciones a lo largo de 35 años, bromeó sobre su kilometraje que acumula éxitos, lágrimas, sudor y canciones.

“He sido parte del soundtrack de muchas generaciones, afortunadamente, siempre pienso que el mejor consejo que se le puede dar a las nuevas generaciones es que busquen trascender en el tiempo. No creo que sea difícil tener un éxito, un hit, pero tener una carrera, una trayectoria y dejar un legado, es algo que se tiene que cocinar a base de muchos años”, señaló.

Al cuestionarle si en algún momento el ego le jugó una mala jugada, contestó, “son idas y venidas. Tenemos nuestros momentos; al final, la vida te pone en la tierra y regresamos a ser sencillos con una guitarra y un piano; cantamos sin parafernalia, sin rayos láser, sin pantalla, sin gran producción, solo con la esencia de la música”.

A sus 55 años, reconoció que nunca ha buscado seguir las tendencias, “creo que una buena melodía, una buena letra, siempre van a trascender el paso del tiempo. Hay que pensar siempre en el tiempo y en la trascendencia de la música, hacer la música atemporal y buscar sobrevivir a través del tiempo. Yo, por eso, nunca he hecho música para estar de moda. Siempre hago música a mi estilo, que es la que me gusta y me he salido con la mía. Yo sigo muy fiel, como Paul McCartney, que lo ves que sigue cantando muy Beatle, pues espero llegar a su edad y seguir haciendo la música que me gusta hacer”.

Para Syntek, el hecho de llegar a nuevos públicos a través de plataformas como TikTok, resulta una sorpresa, “todo suma. Fíjate que el Spotify arroja en las estadísticas que mi público principal es de 25 a 35 años, los que me consumen en streaming. Me sorprende mucho, porque estamos hablando de dos generaciones abajo de la mía. Sin embargo, ese es el sueño de todo artista, el poder cruzar edades y gustos. No sé, creo que lo importante es el contenido de tu música tenga esa trascendencia”.

El músico prepara un disco de duetos para celebrar su 35 años de carrera artística, “me inspiré en Miguel Bosé, que me gusta mucho su música. Cuando me invitó a hacer Papito, canté Duende con él. Y dije, ahora que cumpla 35 años de aniversario, voy a sacar mis duetos. Ya grabé con Alex Lora, Unos quieren subir; Mis impulsos sobre ti con Pepe Aguilar y La tormenta con Moenia. El más reciente es A veces fui con Mijares y el tema”.

Explicó que este álbum con colaboraciones le implicó adaptarse al género y estilo del artista invitado.

“La idea es como parecerme más al estilo del artista. La de El Tri de Alex Lora suena muy The Rolling Stones, muy rock, vieja escuela del rock. La de Pepe Aguilar, yo quería ser mariachi, pero me dijo: ‘déjame hacer pop’, pero es baladoso y electrónico. Tengo más de 30 canciones en los primeros lugares que la gente conoce, que han escuchado y que quiero grabar en reversión. Cuando junte 10 duetos voy a conformar el disco primer volumen de Retro futura, que se llama el álbum, así me voy a seguir. Probablemente sean varios años, porque quiero hacer tres volúmenes. Y mi idea es grabar con venezolanos, colombianos, argentinos, chilenos, españoles; abarcar géneros musicales de muchas épocas.Creo que hay muchos artistas que les voy a aventar la invitación y el que me diga que no, pues ni modo”.

Al hablar de la salud actual del pop, Aleks opinó, “tiene su razón de ser lo que pasa con un contenido que pudiera ser una degradación, como le llamamos, por culpa de las plataformas que se basan en algoritmos. El algoritmo no dice, esta es una buena canción y es una artista que vale la pena difundir, por eso el contenido que sea más pegajoso, como lo que suena en TikTok de 10 segundos, se pega más”.

<i>“Las plataformas se basan en algoritmos. No quisiera entrar en una polémica, pero el algoritmo no lee calidad, lee viralidad”</i> — Aleks Syntek

Para terminar, compartió que deseo musicalmente hablando pediría, ”grabar con Paul McCartney, es que amo a los Beatles y, bueno, el señor ya está muy grande y es un sueño guajiro, pero quién quita y en una de esas lo logramos. Y si no con Paul, con Mick Jagger”.

Aleks Syntek y el Himno del Teletón

Aleks Syntek grabó una nueva versión del himno del Teletón, Te doy todo, para el evento del 16 de diciembre como un homenaje a Acapulco. En el nuevo arreglo participan Alexander Acha, Benny Ibarra y Luero Mijares.

“Teletón han defendido a capa y espada esta canción que les regalé. Hay que tomar en cuenta que los streaming, la monetización y todo lo que genera la canción también se va al Teletón, no es para nosotros. Nosotros decimos celebrar con la canción en una versión más caribeña y tropical. El primer Teletón fue en una situación como de un himno del aniversario, pero no fue el himno Teletón. El año pasado fue versión pop rock, ahora es un poquito más tropical y acapulqueña, más acusticona”, dijo Syntek.

Mientras que Benny Ibarra añadió, “es la tercera ocasión en la que soy parte del himno que es el grito de guerra más humano que puede tener el Teletón para alzar la mano, que la gente nos vea y decir que esto sí funciona”.

Aleks Syntek hace una nueva versión del himno del Teletón (Foto; Cortesía)

En la agenda