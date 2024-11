Amiga de Silvia Pinal revela cuál es el estado de salud de la diva del “Cine de Oro”: ¿Cuándo sale del hospital?

Todo parece indicar que la salud de Silvia Pinal evoluciona con el paso de los días. La diva del “Cine de Oro” de México fue internada en un hospital hace cuatro días por una leve arritmia. Días después, cuando se pensaba que iba a ser dada de alta, se habría contagiado de una bacteria y sus fans se preocuparon, debido que pensaron que no se podría recuperar

Sin embargo, diferentes testimonios hablan de que Silvia Pinal está avanzando para salir de esta situación y regresar a casa. Una de sus mejores amigas, Norma Lazareno, fue a visitarla y a la salida habló con los medios de comunicación.

Además de revelar que está mejorando a un ritmo bastante aceptable, Norma aprovechó para criticar a quienes mantienen encerrada a Silvia Pinal y no la dejan disfrutar.

“Ella pide que la saquen. Y yo estoy de acuerdo en que no la oculten. Silvia no es un burón, ni es un florero para que la guarden. Lo que no deben hacer es sacarla sin arreglar. Silvia tiene el ánimo y ella pide que la saquen”, dijo la amiga de la diva mexicana.

Fue falsa alarma: “no hay bacteria”

Uno de los reportes más recientes de salud, ofrecido por Sylvia Pasquel revelan que tras varios análisis, Silvia Pinal será dada de alta este miércoles 27 de noviembre.

“No hay bacteria. El cultivo salió negativo y la buena noticia es que está respondiendo muy bien al tratamiento, le bajaron el oxígeno para que ella esté respirando cada vez más sin el apoyo”, dijo Pasquel, según Infobae.