¿Arrestaron a ‘El Mimoso’ tras acusación de violencia de parte de su esposa? Esto se sabe

Recientemente reportaron el arresto de Luis Antonio López Flores, mejor conocido por su apodo ‘El Mimoso’, tras las acusaciones de parte de María Elena Delfín. No obstante, al poco tiempo de que la noticia se dio a conocer, el cantante apareció en redes sociales para aclarar la situación.

A principios de año, la esposa del exvocalista de la banda El Recodo utilizó sus redes sociales para denunciarlo por violencia: “Llevo meses siendo violentada físicamente, psicológicamente, emocionalmente por mi aún esposo Luis Antonio López Flores, recurro a este medio porque ya hice un llamado a las autoridades de Monterrey, existen dos carpetas de investigación”.

De esta manera, ‘El Mimoso’ contó su lado de la historia: “Quiero ser breve, quiero hablar con toda la honestidad del mundo, como siempre lo he hecho. Unas acusaciones que me han hecho… que Dios me quite la vida si he tocado de una manera violenta, ni a ella ni a nadie”.

‘El Mimoso’ niega detención

La noticia de la detención de ‘El Mimoso’ comenzó a circular por el internet, pues se aseguró que fue arrestado por cargos de violencia familiar en contra de María Elena Delfín, de tal manera que el cantante se vio obligado a disipar los rumores a través de una transmisión en vivo:

“Me he portado de una manera muy tranquila, he tratado de seguir con mis planes, con mis proyectos, pero veo que hay mucha gente a la que no le está agradando el éxito que estamos viviendo”.

Asimismo, aseguró que todo se trata de un intento de difamarlo: “Andan inventando cosas, andan inventando falsos rumores de que me detuvieron, tantas cosas que me están difamando, la verdad. Digo yo, hasta cuando van a dejar de molestar hacia mi persona, ya no como artista, ya está llegando como persona. Es bien triste que te estén señalando de algo”.