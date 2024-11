Benny Ibarra es cauteloso con el tema del último reencuentro de Timbiriche

Benny Ibarra acompañaba a Erik Rubín cuando recibió la noticia de la muerte de su madre este lunes, ya que promocionaban el musical Jesucristo Súper Estrella en Guadalajara.

Para el cantante y compositor, la figura de Mayra Milanszenko siempre fue muy cercana, “llevábamos un mes sabiendo que Mayra estaba frágil y le tocó recibir (a Erik Rubín) la noticia de su partida aquí en Guadalajara. Está bien acompañado, porque tiene una familia muy unida. Hace una semana que tuve la fortuna de escribirme con Mayra, estaba fuerte. Ella fue una madre como la que tuvimos todos en la banda (Timbiriche), tuvimos sietes mamás y siete papás”, compartió durante una charla con Publimetro.

Resaltó la fortaleza de Erik Rubín y adelantó sobre lo que pasará con su participación en el musical que tiene gira en Monterrey y Guadalajara.

“Conociendo a mi compadre (Erik), sé que está fuerte y estará dando una gran función de Judas (Jesucristo Súper Estrella) en Monterrey (30 de noviembre) y en Guadalajara el 10 de diciembre”, dijo este martes el cantante.

Reencuentro de Timbiriche

Mucho se especula sobre el regreso de Timbiriche para 2025 que incluiría a los siete miembros originales de la banda: Paulina Rubio, Mariana Garza, Benny Ibarra, Erik Rubín, Sasha Sökol, Diego Schoening y Alix Bauer. Este regreso marcaría la primera vez que La Chica Dorada se une al grupo en un reencuentro, algo que los seguidores habían pedido durante años.

La noticia ha generado mucha expectativa, Benny Ibarra fue precavido al hablar del tema, “llevamos tiempo planeando que el próximo año será el último reencuentro de Timbiriche, pues era obvio porque veníamos de hacer teatro juntos durante un año y medio. Se va a dar... ¿cuándo? No lo sé, quién va a estar sigue estando bajo la mesa, pero yo sí voy a estar y quien me quiera acompañar, pues bienvenidos, pero la verdad sigue como (...), sin contratos. No hay nada, pero si hay un acercamiento que es lo más importante para un reencuentro”, adelantó.