¿Celoso? José Eduardo Derbez reacciona a los elogios que su padre dijo de su hermano, Vadhir

José Eduardo Derbez reaccionó a las recientes declaraciones de su padre, Eugenio Derbez, que dijo que Vadhir es el más talentoso de todos sus hijos. Aunque muchos pensaron que el comediante podría ponerse celoso, la realidad es que no tuvo más que palabras de orgullo para su hermano mayor.

Las declaraciones de Eugenio Derbez sobre el talento de Vadhir, corresponden a su reacción sobre que el cantante decidió quitarse el apellido, para que la importancia de su padre no influya (ni para bien, ni para mal) en su carrera como cantante.

Vadhir dijo que está orgulloso de ser un Derbez, pero artísticamente se quiere separar de la carrera profesional de su papá, uno de los actores y productores más famosos de México, a nivel internacional.

José Eduardo Derbez sobre el talento de Vadhir

Cada uno de los hijos de Eugenio tiene su talento. El de José Eduardo, al igual que su papá, es el de la comedia. Es por eso que reconoce cada una de las habilidades artísticas de Vadhir, con respecto al mundo de la música y el desempeño en los escenarios.

“Yo también siempre lo he dicho. Yo no sé tocar la guitarra, él sí; yo no sé tocar el tambor, él sí”, dijo José Eduardo Derbez, según reseña TV Notas.

La prensa le preguntó al comediante, como una especie de broma, si Dios le había dado mejores talentos a su hermano: “Sí, cómo no. No sé qué tan lo suyo, pero sí, repartió más para allá”, expresó José Eduardo Derbez.