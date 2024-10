José Eduardo Derbez comparte cómo está su relación con Eugenio Derbez tras defender a su mamá

José Eduardo Derbez compartió en días recientes cómo se encontraba su relación con Eugenio Derbez, tras haber defendido a su mamá de las acusaciones que le hizo el actor anteriormente sobre ser la culpable de que tuviera vicios.

El comediante y productor dijo en el programa “El minuto que cambió mi vida”, que Victoria Ruffo le había inculcado a su hijo a tomar alcohol y fumar, ya que ella lo hacía.

Entonces, durante la alfombra roja de la nueva serie de Eugenio Derbez, la prensa le preguntó a José Eduardo Derbez su opinión sobre lo que había dicho su papá, y replicó que a él le gustaba embarazar mujeres y nadie le decía nada por eso.

¿Eugenio Derbez está evitando a José Eduardo Derbez?

Muchas personas quedaron con la duda de si Eugenio Derbez se había molestado por lo que dijo José Eduardo Derbez sobre él, y el hijo de Victoria Ruffo dijo que a estas alturas su papá ya debe haber visto el video.

Así lo mencionó en una reciente entrevista, donde detalló que ellos estaban en un grupo familiar y no le ha dicho nada al respecto: “Tenemos un grupo, pero no me ha comentado nada, me imagino que ya lo vio”.

Asimismo, José Eduardo Derbez mencionó que sabía que una reportera cambió su declaración y que Eugenio Derbez probablemente había recibido una información errada.

No obstante, hasta ahora desconoce si se molestó o no con él, porque no han hablado desde entonces y dentro de poco lo comprobará porque lo irá a visitar: “Ahorita que voy a Los Ángeles, me imagino que lo voy a ver y ya veremos si me quiere ver o no”.