Coco Máxima revela que Gabriel Soto no trataba bien a su ex

Durante un reciente encuentro con la prensa, Coco Máxima expresó que se alegraba de que la ahora ex de Gabriel Soto, haya decidido empezar una relación con otro hombre, ya que fue testigo de los malos tratos que recibió del actor.

La actriz considera a Irina Baeva una amiga, ambas trabajaron juntas en “Aventurera”, y parece ser que presenció la mala manera en que el actor mexicano la trataba.

Asimismo, Coco Máxima comentó que no le gustó la forma en cómo Gabriel Soto terminó con ella, que fue a través de las redes sociales, para después desmentirlo.

Coco Máxima asegura que Gabriel Soto fue desleal con su ex

“Estoy muy contenta que no haya regresado con Gabriel, sean chismes o no, no me gustaba el trato que tenía con ella y luego cómo terminaron y cómo mintió y cómo desmintió”, le dijo Coco Máxima a los reporteros, quienes le preguntaron sobre la nueva relación de la actriz rusa.

Irina Baeva fue captada junto a Giovanni Medina en Las Vegas, ambos estuvieron bailando en un club nocturno y después se fueron juntos. Ninguno ha confirmado que estén saliendo, pero para muchos ya no hace falta hacerlo.

“Espero que esta nueva relación esté llena de bonitas experiencias y de respeto y de mucho amor… A él no lo conozco, pero la conozco a ella. Tiene un gran corazón, es una gran mujer, muy candente, súper linda y espero que me la sepan aprovechar”, opinó Coco Máxima sobre la nueva relación de su amiga.

Los reporteros le preguntaron si Giovanni Medina llegó a asistir a alguna presentación de “Aventurera” y contestó que no lo recuerda, aunque espera que sí la hubiera visto trabajar.