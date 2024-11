Fans se decepcionan luego de que Karime afirmara que no se logró una relación con Gala

La segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos México’ marcó un antes y un después en los realities del país, en gran medida gracias al carisma y la conexión de sus participantes. Entre ellas, Karime Pindter y Gala Montes, quienes destacaron no solo por su popularidad, sino por la química que compartieron frente a las cámaras, cautivando a millones de seguidores.

Durante las semanas previas al desenlace del programa, los fans comenzaron a especular sobre una posible relación amorosa entre las jóvenes, especialmente tras algunos gestos de afecto y besos que avivaron el rumor. Finalmente, ambas confirmaron su romance, sorprendiendo a la audiencia. Sin embargo, con el tiempo, optaron por “dejar fluir” y esperar a ver hacia dónde se dirigía su vínculo.

No obstante, Karime puso fin a las especulaciones sobre el destino del ship ‘Garime’. En una entrevista con Shanik Berman para la revista TVNotas, reveló que la relación no prosperó más allá de las vivencias compartidas en el reality. Sus declaraciones dejaron claro que la conexión que surgió dentro de la casa no logró trasladarse al mundo exterior, cerrando así uno de los capítulos más comentados del programa.

¿'Garime’ llegó a su fin?

En su más reciente entrevista, Karime Pindter, conocida por su paso en Acapulco Shore, ofreció detalles sobre su vínculo con Gala Montes tras su participación en ‘La Casa de los Famosos México’. La influencer confesó que nunca llegaron a tener intimidad, ya que deseaba esperar a formalizar su noviazgo, un momento que finalmente no se concretó. Según explicó, Gala no estaba en la mejor disposición emocional, señalando que “estaba cansada”.

Pindter también mencionó que hubo un breve intento de relación fuera del reality, pero las circunstancias no favorecieron su desarrollo.

La noticia no pasó desapercibida entre los seguidores del dúo, quienes rápidamente expresaron su desilusión en redes sociales. Las plataformas se llenaron de memes, bromas y comentarios nostálgicos que recuerdan la complicidad que ambas mostraron en el programa.