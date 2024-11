Paola Rojas aclara si tiene una rivalidad con Gustavo Adolfo Infante

Paola Rojas decidió aclarar de una vez por todas la supuesta rivalidad que tendría con Gustavo Adolfo Infante, quien se habría molestado con ella por llevarse la oportunidad de hacer una entrevista exclusiva.

Fue a través de la revista TVNotas, en la que la periodista y conductora, habló de cómo fue su llegada a Imagen Televisión, tras su repentina salida de Televisa y MVS.

“Tenía muchas ganas de regresar a hacer noticias en vivo, que es lo que más me apasiona. Es un gran lugar para hacer periodismo, en este momento, puedo hablar con libertad. El equipo está lleno de entusiasmo. Son muy jóvenes y estoy aprendiendo mucho porque hay que adaptarse a nuevas maneras de hacer las cosas”, expresó Paola Rojas.

Paola Rojas cree que ella y Gustavo Adolfo Infante se reirán juntos de los rumores de rivalidad

Paola Rojas sustituyó a Nacho Lozano en el programa de noticias matutino ‘De pisa y corre’, ya que este a su vez sería el reemplazo de Ciro Gómez Leyva para el noticiero nocturno.

Parte de la producción del programa de noticias matutino se fue con Nacho Lozano, no obstante, Paola Rojas lo tomó con normalidad, pues es algo que suele pasar en el medio.

Con respecto a la supuesta rivalidad que se formó con Gustavo Adolfo Infante, considera que fue una exageración de la prensa, al decir que se enojó con ella por conseguir que Alejandro Fernández le ofreciera una entrevista.

“Ahorita no nos hemos topado, pero sé que nos reiremos del tema. Y es que no he llegado a quitarle el lugar a nadie. No paso por encima de Gustavo ni de nadie. Busqué a Alejandro Fernández para que fuera mi padrino. Quería nada más que grabara un saludo, pero me dijo: ‘Vente al palenque’. Y ahí voy con cámaras, ya no fue un saludo sino una entrevista completa”, aclaró Paola Rojas.