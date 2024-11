¿Por qué lo hizo? Fans de Salma Hayek reaccionan al “arreglito” que se hizo la actriz mexicana

"Más satánica no se puede": el disfraz de Salma Hayek que habría causado indignación y también náuseas

La belleza de Salma Hayek es una de sus características innegables. Tiene talento, es inteligente, bondadosa y trabajadora, pero su hermosura es una de las cosas que cautiva a sus fans. Dicho fenómeno, que sólo lo notamos en México, sino que es de alcance global, hace que cualquier cambio que aparezca en su rostro seguramente será notado.

Tal y como pasó en los últimos días. En uno de los más recientes videos de la cuenta de Instagram de Max (plataforma de streaming), Salma aparece respondiendo a un cuestionario, en el que promociona la serie “Como Agua para Chocolate”.

Los fans, sin dudar un instante, notaron que Salma Hayek se hizo algo en los labios. A través de los mismos comentarios dicen que los ven un poco más carnosos de lo normal y que el movimiento no es el natural de siempre.

Pocos dicen que le queda mal, y aunque la mayoría de los comentarios son positivos, muchos expresan que no es necesario que la actriz de 58 años se someta a este tipo de “arreglitos”, ya que a sus 58 años se mantiene intacta.

“No te hace falta Salma, por qué te hiciste eso”, “tiene relleno en los labios, no se le ve mal, pero creo que no era necesario”, “sigues siendo hermosa Salma, no te hagas nada en el rostro que tu belleza es natural”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en la publicación.